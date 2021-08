(VIDEO) Stanton lidera la décima victoria consecutiva de Yanquis

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA, EE.UU.- El jardinero derecho Giancarlo Stanton aportó un cuadrangular y produjo tres carreras para liderar el décimo triunfo consecutivo de los Yanquis de Nueva York que vencieron 5-1 a los Bravos de Atlanta, en duelo de interligas., informó este martes medios deportivos.

Los Yanquis pusieron fin a la racha de nueve victorias del líder Atlanta, en el que fue el primer enfrentamiento en casi 120 años entre equipos que han ganado al menos nueve partidos seguidos.

Stanton conectó un cuadrangular en la segunda entrada frente al joven abridor dominicano Huascar Ynoa (4-3), de 23 años, y desempató el juego que estaba 1-1 en la sexta, con un doble de dos carreras y dos outs.

