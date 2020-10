VIDEO: Springer conecta HR 19 de por vida en postemporada

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- George Springer continúa intercambiando con José Altuve el liderato de jonrones de todos los tiempos de los Astros en postemporada.

Por segundo día consecutivo y frente al mismo primer pitcheo que vieron los bateadores de Houston–apenas la décima ocasión en que ha ocurrido eso en postemporada y la primera para la franquicia de los Astros–el jardinero disparó un cuadrangular en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Rays.

El jueves, en el Juego 5, Springer conectó un batazo de 115.8 millas por hora ante una recta de 94.5 mph de parte del abridor de Tampa Bay, John Curtiss. La bola voló la cerca por la raya del jardín izquierdo.

How about this for an opener. #ForTheH pic.twitter.com/qYCC6N5pYi

— Houston Astros (@astros) October 15, 2020