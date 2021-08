(VIDEO) “Space Jam: una nueva era”: Baloncesto aburrido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- No sé si ‘Space Jam: una nueva era’ es desde ya una de las peores películas del catálogo de la Warner Brothers, pero lo cierto es que a mi parecer es una de las peores que cosas que he visto jamás. Durante las dos horas que dura este bodrio, me veo sometido a una especie de masoquismo.

No me causa ningún tipo de diversión la aventura del escuadrón animado de baloncesto liderado por LeBron James y los Looney Tunes, además del abusivo bombardeo publicitario de productos de Warner Bros. colocado específicamente para que se suscriban a HBO Max y aprovechen el 50 % de descuento.

En esta ocasión, el puesto de Jordan es ocupado por LeBron James, quien interpreta a una versión ficticia de sí mismo y, tras una visita de negocios a los estudios de la Warner, decide buscar la ayuda de Bugs Bunny y los Looney Tunes para derrotar en un partido de baloncesto a un megalómano virtual que ha secuestrado a su hijo Dominique en el ciberespacio de los servidores de la Warner.

Como es una fantasía animada, no me tomo muy en serio nada de lo que veo y me quedo hasta el final para saber quién gana el partido (algo tan obvio como predecible), esperando de paso que suceda alguna sorpresa o algún momento gracioso.

Pero no encuentro otra cosa que una trama tediosa, cutre, aburrida, desencadenada por la obsesión de un villano hueco que desea dejar la vida de algoritmo informático y por la motivación de un protagonista que anhela redimirse como padre para reconciliarse con su hijo prodigioso por medio de eso que llaman autoaceptación.

James, como actor, demuestra que no sirve para nada interpretando al jugador de baloncesto que desea ser un padre mejor, sin ningún tipo de carisma dentro y fuera de la cancha animada, a pesar de interpretarse a sí mismo. Solo puedo contar con los dedos los minúsculos instantes que me hacen reír con algunas de las ocurrencias del Pato Lucas y Bugs Bunny.

También la mezcla de animación entre el dibujo animado tradicional y el diseño en 3D de los personajes. Lo demás parece la alerta de spoiler de un anuncio comercial bastante rancio de propiedades intelectuales de la Warner Bros.

Una secuela sosa que, lejos del tema paternofilial, no ofrece nada nuevo en comparación a aquella primera entrega que vi en 1996 en VHS cuando Michael Jordan estaba de moda en el pico de su carrera.

Ficha técnica

Título original: Space Jam: A New Legacy

Año: 2021

Duración: 1 hr 55 min

País: Estados Unidos

Director: Malcolm D. Lee

Guion: Sev Ohanian, Ryan Coogler

Música: Kris Bowers

Fotografía: Salvatore Totino

Reparto: LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle,

Calificación: 2/10

