(VIDEO) SP denuncia familias niegan datos sobre pacientes con síntomas COVID-19; reitera prohibición actividades sociales

cuerpos médicos autorizados | Ministro de Salud Pública (@saludpublicard), Rafael Sánchez Cárdenas denunció este lunes que ciudadanos de la provincia Duarte, se niegan a facilitar información a los cuerpos sanitarios. Al tiempo que recordó que los juegos de vitilla, dominó y gallera están prohibidos. #elnuevodiariord #covid19