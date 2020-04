(VIDEO) SP asegura uso hidroxicloroquina en RD coincide con recomendaciones FDA

View this post on Instagram

El ministro de Salud Pública(@saludpublicard) informó este domingo que esa institución emitió un protocolo del uso de la hidroxicloroquina que coincide con las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés), entidad que sugiere no utilizar ese fármaco sin supervisión médica. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #elnuevodiariord