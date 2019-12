(VÍDEO) Soto deja posible extensión contractual a su agente Boras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que sus bonos están bien altos, tanto así que varios reportes indican que el dominicano Juan Soto podría tener una oferta por parte de los Nacionales de Washington por unos US$180 millones, el bisoño no piensa en eso y le deja esos temas a su agente Scott Boras.

Según reportes, a finales de agosto Los Nacionales le habrían hecho a Soto una oferta a largo plazo de US$180 millones. Sin embargo, no se informó el término exacto. Un acuerdo así eclipsaría fácilmente los registros actuales de los contratos previos al arbitraje.

“Eso lo resuelve mi agente, él (Scott Boras) no me deja saber nada de eso, ni me habla de ese tema”, soltó Soto a los periodistas al ser cuestionados sobre una posible extensión contractual.

Hace un par de meses que el padre de Juan Soto, reveló a El Nuevo Diario que el agente de su hijo tiene la pretensión de buscar 500 millones de dólares por la firma del jugador.

“Mi papá está bien orgulloso por lo que yo he hecho, todas las buenas cosas me las ha enseñado él. Pero, creo que se emocionó un poquito”, explicó el campeón de los Nacionales. “Hasta el momento Scott Boras no habla de ese tema”, añadió.

“Scott Boras me tiró un número hace dos años, él me dijo con Soto yo quiero escribir la historia de 500 millones de dólares en un contrato, y yo me eché hacia atrás y le dije usted está loco, entonces cuando empezaron con Harper y Mike Trout nos dimos cuenta que no se estaba muy lejos de la cifra”, expuso Juan Soto padre mientras era entrevistado para Deportes en Línea que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV, nota reproducida en este portal.

A pesar de no haber sido seleccionado para el Juego de las Estrellas este año, Soto es la estrella que más brilló en la postemporada, comandando la ofensiva de los Nacionales de Washington hacia la Serie Mundial.

“Solo salí a divertirme”, indicó sobre su actuación en los playoffs del 2019.

Sobre participar con el Licey, Soto, quien no ha jugado con el conjunto azul explicó que jugó demasiado en la recién temporada.

“He pensado jugar con el Licey, pero jugué demasiado en la temporada pasada y la postemporada, por lo que necesitaba un buen descanso. Estoy viendo cómo puede reaccionar mi cuerpo”, sostuvo Soto, quien fue el pick número del Licey en el 2017.

