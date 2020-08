VÍDEO: Soto conecta quinto HR en derrota de Nacionales

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK (AP) — Tomás Nido registró su primer encuentro de dos cuadrangulares en las Grandes Ligas, al sacudir uno de dos carreras en la cuarta entrada y un grand slam en la quinta para llevar el jueves a los Mets de Nueva York al triunfo 8-2 ante los Nacionales de Washington y así dividir la serie de cuatro duelos.

Nido llegó al juego con cinco jonrones y 26 carreras impulsadas en 93 juegos repartidos en cuatro campañas. El puertorriqueño se convirtió en apenas quinto cátcher en la historia de los Mets en batear al menos dos cuadrangulares y tener al menos seis remolcadas en un encuentro. Gary Carter y Mike Piazza, miembros del Salón de la Fama, lo hicieron en dos ocasiones cada uno y Todd Hundley y Paul Lo Duca una vez cada uno.

Nido fue ponchado en la séptima cuando intentó igualar a Carter, el único cátcher de los Mets con tres jonrones en un partido.

Dominic Smith bateó un cuadrangular en la segunda y Pete Alonso aportó un sencillo remolcador en la octava para los Mets, cuyo segundo triunfo seguido les pudo haber salido costoso.

