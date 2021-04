(VIDEO) Sostienen tres causales deben estar en Código Penal y no en ley especial; dicen es tema de derechos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Héctor Luzón, expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), consideró ayer que la despenalización del aborto en las tres causales debería estar incluido en el nuevo Código Penal de la República Dominicana y no en una ley especial aparte, alegando que el tema es una cuestión de derechos y por tal motivo debe estar contemplado en la pieza legislativa.

“Yo particularmente digo que a una mujer no se le puede obligar a tener un hijo en contra de su deseo, no quiere decir que usted esté acabando con la vida de nadie, pero una mujer tiene que tener el derecho de no querer tener una frustración toda la vida por una violación de la que haya sido objeto, y eso es lo que mucha gente no entiende”, manifestó.

Luzón emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:47).

Expresó que la mujer también debe tener el derecho a decidir si aborta o no cuando el embarazo representa un peligro para si misma, y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Además, mencionó que en el país “desde siempre se han practicado abortos”, y afirmó que se han conocido clínicas reconocidas que practican abortos en distintos sectores y que “el tema es del conocimiento de la mayoría”.

“Hay clínicas en barrios y sectores centrales de la ciudad donde se practican todo tipo de abortos, y esas cosas siempre de alguna forma se han tolerado”, destacó.

Indicó que el tema del aborto y las tres causales ha contribuido a que República Dominicana aún cuente con un Código Penal que data del siglo XIX, y por lo mismo se requiere que el tema sea incluido.

Agregó que hay muchos otros aspectos que no están contemplados en el actual Código Penal, como lo es la penalización de los delitos tecnológicos, y en ese sentido, mencionó que la violencia de género y los feminicidios no están penalizados como se debe en el actual Código.

“Y hay otros elementos importantísimos que no están en un Código que es obsoleto, y lo que se ha ido es modificando algunas partes y sigue con un conjunto de parches”, expresó.

Dijo tener la firme convicción de que la República Dominicana va a dejar los enfrentamientos entre grupos religiosos y feministas en cuanto al tema del aborto, para “lograr finalmente tener un nuevo Código Penal”.