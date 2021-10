(VIDEO) Sostienen sentencia de caso Odebrecht sienta precedente funesto en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Manuel Rojas sostuvo que la sentencia dictada por el Tribunal de la Primera Instancia en el caso Odebrecht sienta un precedente funesto en la República Dominicana, considerando que no se puede sentenciar a una persona en base a delaciones premiadas y que no se citen los delatores.

“Ahí yo voy a decir como dijo Ángel Rondón ¿dónde están los sobornados?, eso es un absurdo, y no estoy diciendo con esto que sean culpables o que no sean, lo que estamos hablando es del debido proceso”, expresó.

Rojas emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Políticas Públicas en Línea”, el cual conduce junto a José Rosario y Manuel Castro, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 21:45).

En tal sentido, dijo estar a favor de que quienes estuvieron involucrados en el caso de corrupción de la constructora brasileña paguen por ello, no obstante, reconoció que lo mismo debería hacerse bajo el debido proceso y con un expediente debidamente instrumentado.

“Cuando se construyó ese expediente decíamos que el mismo no servía, y eso también lo puso de manifiesto Miriam Germán cuando dijo ‘me preocupa el aspecto probatorio, abunda mucho el yo creo y en algunos casos un rotundo no’, entonces a lo que ella se refería es que si no van a Brasil y traen a los delatores este expediente no tiene ningún fin”, señaló.

Rojas manifestó que la ciudadanía quiere justicia con expedientes bien instrumentados, no haciendo caritas bonitas para complacer peticiones, insistiendo en que la justicia dominicana, quizás por presión mediática, estaría estableciendo precedentes negativos.

“A veces esta justicia, por complacer o por presión, sientan precedentes negativos. Nosotros queremos justicia, pero es justicia con los expedientes bien instrumentados, haciendo verdaderamente justicia, no haciendo caritas bonitas para complacer peticiones, esa es una sentencia más que complaciente, eso es lo que yo creo”, expresó.

Relacionado