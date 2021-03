(VIDEO) Sostienen se podría construir museo a Trujillo en San Cristóbal vía referéndum

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador de la provincia San Cristóbal, Franklin Rodríguez, consideró la mañana de este miércoles que se haga un referéndum en el país para saber si los ciudadanos están de acuerdo o no con la idea de que se construya una casa museo del exdictador Rafael Leónidas Trujillo en dicha provincia.

‘’Hacerle un museo a Trujillo no depende del presidente, ni tampoco de mí, por eso yo estaría de acuerdo con que se haga un referéndum, pero hay un realidad, Trujillo no era de Cuba, era dominicano, pero también, él no era de Baní, era de San Cristóbal y eso usted no lo puede obviar bajo ninguna circunstancia”, manifestó.

Rodríguez emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Daurin Muñoz, Alezaimy Veraz y Juan Madé, en el programa Cebolla News, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 25:25).

Aclaró que la iniciativa no es un proyecto de ley, pero sí está de acuerdo con la construcción de la casa museo del exdictador, porque dijo que la historia sea buena o mala, siempre será historia y se debe tener presente.

Expresó que con la idea se busca fortalecer la democracia en el país, y recordar que así como hay referencia de buenos demócratas, la hay de personas que fueron sumamente tiranas, pero “es algo que no se debe olvidar porque forma parte de la historia de República Dominicana”.

Resaltó que la casa museo permitiría un ingreso y desarrollo económico importante, además de servir “para educar a las nuevas generaciones sobre lo que ocurrió, lo que fueron 31 años de limitación de libertades públicas, de opresión al pueblo dominicano, pero además otras cosas que contribuyeron al desarrollo del país”.

“Se debe recordar otras cosas que también se hicieron, porque el Instituto Politécnico Loyola fue en la época de Trujillo, y en la actualidad, una Institución de prestigio de la República Dominicana, con una visión que ha dado resultado”, señaló.

Además de la construcción de la casa museo, el legislador también está de acuerdo con que los restos del tirano estén en territorio dominicano, y que la Ley 58-80 que impide exaltar la figura de Trujillo o su régimen, sea revisada.