(VIDEO) Sostienen que falta de amor propio priva a las personas de educación en base a inteligencia emocional

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coach personal Kirssy Lorenzo atribuyó este martes la falta de amor propio entre los seres humanos a la privación de la educación en base a la inteligencia emocional, asegurando que esto se debe a la influencia que ejerce la sociedad sobre las personas lo que provoca que estas no se sientan amadas y no reconozcan el valor que poseen.

“Lo primero es que no hay una educación sobre la inteligencia emocional, desde los dos años te meten en un colegio y te comienzan a enseñar como escribir y hablar, vas a una universidad y sigues estudiando y llenándote el cerebro de información, pero nadie te habla sobre las emociones ni de tu valía como ser humano”, detalló.

Lorenzo expuso sus planteamientos en una entrevista realizada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla, en el programa Con la Dra. Controversia, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 2:08).

La especialista definió el amor propio como el sentimiento bueno que las personas tienen y con el cual desean lo positivo hacia sí mismas y a los demás.

“El amor propio es ese amor a ti tal como tu eres, sin caretas ni falsedades”, indicó.

Refiriéndose a la diferencia entre autoestima y amor propio, planteó que la autoestima es “la estima que tienes hacia ti y está vinculada a las decisiones que tú tomas y a la forma en que te tratas, entonces la autoestima es como una extensión del amor propio”.

Afirmó que una persona la cual no siente amor propio es una manipuladora que da y espera a cambio, y que castiga cuando no recibe lo que espera, y agregó que así se da el amor condicionado.

“La pregunta sería si yo me amo a mi incondicionalmente, por qué yo no puedo amar hacia fuera si no me amo bien hacia dentro, y ahí viene el tema del amor propio, si yo puedo amarme y aceptarme con mis errores, entonces ese cambio que comienza conmigo lo externo hacia fuera y a ser un modelo de amor”, expresó.

Relacionado