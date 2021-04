(VIDEO) Sostienen escuelas y hospitales RD no soportarían sismo de 7 a 8 grados debido a malas construcciones y evaluaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), Leonardo de Jesús Reyes Madera, señaló ayer miércoles que varias edificaciones de uso público en el país, como escuelas y hospitales, no están construidas bajo las directrices del reglamento para el análisis y diseño sísmico de estructuras, por lo cual aseguró que estas no soportarían un terremoto de 7 u 8 grados en la escala de Richter.

“Dios no lo quiera, mañana se da el terremoto que estamos esperando en la Falla Septentrional, entre 7.5 y 8 grados de magnitud, y no podríamos imaginar lo que podría pasar si nosotros no comenzamos a ponerle la mano a esas edificaciones”, dijo.

Reyes emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por la abogada Thania Báez y el comunicador Jaime Rincón en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 40:08).

En ese sentido, explicó que debido a que el Ministerio de Obras Públicas, durante 30 años, solo requería estudio sísmico a las edificaciones de cuatro pisos o más, varios edificios del Estado se encuentran construidos sin tomar en cuenta las pautas del reglamento, y por tanto estos corren el riesgo de colapsar ante un terremoto de gran magnitud.

“Entonces ¿qué pasa con nuestras escuelas en ese período, con nuestros centros de salud?, nadie consideraba terremotos, o sea, este es un país que hasta una letrina que se haga tiene que tomar en cuenta conceptos de diseños sísmicos porque este es un territorio donde ha temblado la tierra toda la vida”, resaltó.

En ese sentido, indicó que dentro de sus principales prioridades está la supervisión de las escuelas públicas y privadas porque un gran porcentaje de la ciudadanía es la población estudiantil, la que señaló andan entre un 35% y un 40%.

Asimismo, indicó que además de las escuelas, buscan empezar a reforzar los hospitales, porque “la República Dominicana no se puede dar el lujo de que sus centros de salud colapsen a la hora en la que suceda un terremoto”.

También, resaltó que en estos momentos se encuentran reorganizando la entidad y captando profesionales especializados en el área sísmica, para que desarrollen proyectos que brinden soluciones a los problemas de infraestructura de uso público.

“Es ofrecer soluciones para que nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros edificios de uso público, entre otras cosas como los puentes, los muelles, las presas, se puedan ir trabajando poco a poco”, especificó.

Agregó que están fortaleciendo una entidad que se llama la Mesa Sísmica, formada por instituciones del Estado que tienen que ver con la actividad sísmica, “para hacer conciencia sobre la necesidad de reforzar las edificaciones antes posibles terremotos y construir nuevas tomando en cuenta el reglamento”.