(VIDEO) Sostienen caso del sabotaje luces del AILA se hizo con premeditación y alevosía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Elías Ruíz Matuk manifestó que lo ocurrido con el sistema de luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) fue un hecho con alevosía y premeditación, por lo que sostuvo que en la investigación se debe llegar hasta las últimas consecuencias.

“Todos queremos respuestas del mismo, no un caso que simplemente se investiga y se quedó así y ya. Tampoco me pueden venir a mí que van a investigar a un sargento, a un raso y a un cabo, no porque eso fue bien planificado”, expresó.

Ruíz Matuk emitió sus comentarios durante la emisión del programa “De Cerca”, el cual produce y conduce, y que se transmite desde la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Dijo que indudablemente lo ocurrido el domingo 23 de mayo en el AILA fue un sabotaje porque “no solo se desconectaron los cables que alimentaban las luces de la pista, sino que también eliminaron la conexión entre esa parte de la pista y el sistema de emergencia”.

“Es como dicen los abogados, eso fue con alevosía, premeditación y asechanza, no puede ser que esto no tenga niveles de consecuencias”, agregó.

El caso actualmente está siendo investigado por una comisión de oficiales superiores del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), de la División de Inteligencia del Ministerio de Defensa, de la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional (DICRIM) y del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).

La semana pasada fueron interrogados agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil que estaban de servicio en el área la tarde de ese día, y además, dijo que oficiales del DNI tenían en agenda citar a empleados de instituciones que convergen en el AILA.

