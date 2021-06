(VIDEO) Sostiene que es importante tener como meta la enseñanza e inclusión financiera en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La economista Clara Gonzalez sostuvo que es importante que la República Dominicana tenga como meta en su agenda de desarrollo la enseñanza e inclusión financiera como dos pilares de la educación para así ayudar a evitar que las personas se confundan cuando se hable de temas que involucran este sector.

“Yo creo que hay una meta importante que deben asumir las propias entidades de intermediación financiera, la Superintendencia de Bancos, y el país debe establecerlo dentro de su agenda de desarrollo, primero la educación financiera y segundo la inclusión financiera”, manifestó.

González emitió sus comentarios mientras conducía el programa Econométrica, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

También, calificó de oportuna la aclaración que realizaron la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) sobre la sentencia 0961/2021 que emitió Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre una devolución de valores depositados por error en cuenta bancaria.

“Fue oportuna para que la gente no se confunda, no entiendan que están timando a nadie o que la Suprema Corte favoreció al banco, no. Ese dinero no era del titular de la cuenta, sino del dueño del dinero que depositó y pidió al banco que se lo reversara”, expresó.

Destacó que todo lo que involucra el sistema financiero y lo que tiene que ver con el depósito de confianza en un proceso de gestión de fondos, “sea por depósitos o por inversión, tiene que tratarse con la debida delicadeza por lo sensible que son esos sectores”.

Resaltó que luego de la crisis bancaria del año 2003 el sector financiero desarrolló una curva de aprendizaje, pues esto fue una experiencia funesta que conllevó pérdidas importantes no solo a los bancos sino al país, incluyendo la pérdida de confianza de los usuarios.

“De ahí y en lo adelante, después de las normas de Basilea I y la Basilea II que se establecieron las normas bancarias y prudenciales, el sistema recorrió un sistema de perfeccionamiento”, señaló.

Asimismo, González señaló que producto de aquella crisis y otras experiencias, el sistema financiero dominicano “ha sido el más interesado en que las cosas funcionen, porque son quienes tienen más que perder”.

Aseguró también que “cada día más las entidades de intermediación financieras tienen mecanismos para cumplir con las leyes”, como son los contratos, que en los casos de préstamos, las entidades financieras establecen las condiciones del crédito, y las que son de conocimiento del usuario antes de firmar el documento.

“Fíjese donde usted firma y lea la letra chiquita, hay regulaciones y leyes. Los bancos se cuidan, y tenemos un sistema financiero sano y que cumple las leyes”, mencionó.

En ese sentido, añadió que el sistema financiero nacional “es robusto y solvente”, pero sobre todo, dijo que es un sistema que está apegado a las normas y a las leyes.

“El sistema financiero dominicano es un sistema sano, un sistema solvente, donde el índice de cobertura de cartera es bueno, la morosidad de la cartera del universo de entidades financieras está por debajo del 2% y esto es loable”, agregó.

