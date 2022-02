(VIDEO) Sostiene migración de alcaldes al PRM no es por compra, sino por buen trabajo de Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La secretaria de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Altagracia Tavárez, reiteró su postura, tras asegurar que es falso que miembros de esta organización política están siendo comprados por integrantes del partido de gobierno, argumentando que si sus alcaldes están migrando es porque entienden que el presidente Luis Abinader está haciendo un buen trabajo.

“Yo puedo hablar por Juan Padilla que me comunicó que tomó la decisión porque entiende que el presidente lo está haciendo muy bien, entonces, ¿por qué no reconocer cuándo un presidente lo está haciendo bien? Señores por primera vez dejamos de mendigar en la municipalidad, por primera vez un presidente de la República cree en que la política nacional se debe desarrollar libre de toda falsedad”, expresó.

Tavárez realizó estas declaraciones en una entrevista telefónica realizada por los comunicadores Elías Cornelio y Nadia Andújar en el programa “Politizando”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 19:00).

De igual modo achacó a la falta de fe el transfuguismo de los alcaldes, tras afirmar que ya estos no confían en el PRD como el partido que les permita ganar una vez más la municipalidad de sus demarcaciones, por tal razón, abogó por una reestructuración dentro de las filas que dirigen el Partido Revolucionario Dominicano.

“Yo lo atribuyo a que los alcaldes han perdido la fe en este momento en el que se encuentran para ellos optar nuevamente por alguna candidatura en su territorio por el partido, por eso tomé la decisión de enmarcarse con un gran equipo de jóvenes que pensamos que el PRD debe tener una renovación, debe tener otra dirección para nosotros poder devolver la esperanza a esos líderes que se deben a sus pueblos”, comunicó.

Argumentó que puede dar testimonio de que los alcaldes del PRD no se están vendiendo y por tanto, decidió adoptar esta postura porque no puede permitir que se cuestione la dignidad de sus municipalistas.

“Yo solicité que me sacara de esa comisión, en mi condición de secretaria nacional de Asuntos Municipales para que fuera a entregar la comunicación, porque yo dije que no estaba de acuerdo con eso porque cuando tú dices que el gobierno está usando los recursos del Estado para compra a los funcionario municipales, también dices que ellos se están vendiendo y eso no es así”, subrayó.

Además, insistió en “que los alcaldes y directores no solo del PRD, sino de todos los partidos políticos en ningún momento serían capaces de venderse o de que los compren, sino que ellos se van por voluntad propia”.

