(VIDEO) Sostiene educación superior en RD debe ser más flexible para garantizar éxito de proceso enseñanza aprendizaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Irene Kopper, vicepresidenta de desarrollo y crecimiento de Aden Business School, consideró que lo que le faltaría a la educación superior en la República Dominicana y en otras zonas de Latinoamérica para que sus contenidos digitales puedan garantizar el éxito del proceso enseñanza aprendizaje es que sean “mucho más flexibles” en sus procedimientos.

“Lo que falta es flexibilidad en la educación superior, todo está muy atado a procesos, a la acreditación, a que el profesor, entonces creo que aquí lo que hace falta es la misma flexibilidad que estamos promoviendo para las empresas, que le estamos diciendo a las personas que sean más flexibles, más resilientes”, manifestó.

Kopper emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la periodista Cristal Acevedo, en el programa “Debatiendo con Cristal Acevedo”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 03:37).

Señaló que el confinamiento que se dio con la pandemia del Covid-19 cayó como un “balde de agua fría” para muchas universidades a nivel latinoamericano, debido a que no estaban listas para enseñar a través de la virtualidad, entonces tuvieron que aprender sobre la marcha.

Puntualizó que hay carreras universitarias que son complejas para llevar desde el mundo digital y siempre necesitarán ser llevadas de forma presencial como la medicina y la ingeniería, no obstante, aseguró que todas las carreras de este nivel y los posgrados pueden tener un gran complemento online.

“Esto nos puede hacer mucho más eficientes, donde los estudiantes no siempre tengan que estar yendo a las aulas, sino que pueda ser una mezcla, pero lo que se necesita es una flexibilidad y tener la mente más abierta a que la educación no tiene que ser como toda la vida ha sido, sino que podemos cambiarla”, expresó.

Sostuvo que siempre puede ser exitoso el proceso enseñanza aprendizaje cuando se lleva a cabo desde la virtualidad, y dependerá mucho en el momento en que esté la persona que va a llevar el curso 100 % online, indicando que lo único que esta modalidad no podrá igualar nunca es la cercanía que se obtiene con una experiencia presencial.

Asimismo, aseguró que no habría diferencia a la hora de ejecutar el trabajo entre un estudiante que se formó de manera online y uno que lo hizo de forma presencial, indicando que todo dependerá de la persona y su pasión por mejorar.

Emprendedurismo

Al hablar de la transformación digital y cómo esto ha beneficiado a los emprendedores, la especialista en el tema indicó que estos últimos no han sido grandemente afectados debido a que son los más anuentes a pasar por cambios.

“El emprendedor tiene esas ganas de ‘lo hago porque lo hago’, ‘si me tengo que meter por aquí lo hago’, no hay tantos frenos, no hay tanto miedos, y también muchos son jóvenes que sienten que se puede llevar el mundo”, explicó.

Continúo diciendo que debido a ello, en estos tiempos las empresas grandes se han visto en la necesidad de comprarles productos a los emprendedores e incluso contratarlos para trabajar de la mano.

“Otros han visto que el tema de sostenibilidad está pegando muchísimo y que el consumidor, mientras más joven es, más le importan los temas de sostenibilidad, entonces han hecho plataformas y productos pensados en este aspecto”, mencionó.

Kopper recomendó a los emprendedores y estudiantes que, en medio de los procesos de transformación digital que está viviendo el mundo, “no se queden atrás” y busquen siempre anticiparse a las situaciones, indicando que hay muchísimos cursos online, y “la tecnología debe ser un aliando, no algo que se supone que va a quitarnos nuestro trabajo”.

Relacionado