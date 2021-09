(VIDEO) Sostiene Cambita se encuentra bajo “ola de atracos e inseguridad”; pide ir en auxilio de la juventud 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Alezaimy Veras se quejó este miércoles de la “ola de atracos e inseguridad” que estaría afectando el municipio de Cambita Garabito de la provincia San Cristóbal, indicando que tal situación viene a raíz de que la juventud de esa comunidad no está siendo orientada, por lo que pidió a las autoridades locales ir en auxilio de ese sector.

“Hay que ir en auxilio de esa juventud para que no sea tarde, hay muchas problemáticas a las cuales se les está dando la espalda, porque todos esos robos, todas esas bandas, principalmente de menores, son cosas que se van creando con el tiempo y que si uno no le pone atención, entonces en Cambita no se va a poder vivir”, manifestó.

Veras se expresó de esa manera tras comentar que la misma noche del velatorio de la joven Suneida Medrano, de 27 años de edad, que fue asesinada por su pareja en esa comunidad, un grupo de ladrones penetraron supuestamente a una vivienda cercana y habrían herido a una señora en el cuello con un arma blanca.

El comunicador emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, que conduce junto a los periodistas Daurin Muñoz y Rubén Franco, y que transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 36:40).

Veras sostuvo que lo que estaría ocurriendo en Cambita con los problemas de inseguridad se debe a que la juventud “está suelta” y los planes que deberían existir para beneficio de esa parte de la población “no están siendo implementados”.

En tal sentido, consideró que es tiempo de que los distintos sectores que conforman esa comunidad se reúnan para debatir la problemática y todos contribuyan a buscarle una solución.

“Todos los días en Cambita están sucediendo hechos delictivos, es hora de que toda la sociedad, las juntas de vecinos, las instituciones, el alcalde y los legisladores se reúnan a debatir ese tema y armar un plan, pero no solo a armarlo, también a apoyarlo”, sugirió.

Además, Veras destacó que se tiene intención de convertir Cambita Garabito en una zona turística, por lo que no sería conveniente que envíe señales de inseguridad, insistiendo en que se debe buscar solución a la “ola de atracos e inseguridad” en la que supuestamente está sumergido el municipio.

