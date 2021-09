(VIDEO) Sostiene aumento de casos delictivos “es un plan organizado por grupos poderosos para dañar al Gobierno”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz sostuvo que es una realidad el aumento de casos delictivos como robos y asaltos en el país, y consideró que el auge en este aspecto no es algo fortuito, sino que es “un plan” orquestado por grupos poderosos que dirigen bandas en el territorio nacional, y los cuales podrían tener la intención de perjudicar el Gobierno dominicano.

“Esto es un plan para dañar, no estoy diciendo que no sean reales los atracos, el incremento en la delincuencia común, robos, asaltos y demás, pero para mí todo esto es organizado, no es fortuito, para mí es un plan dirigido por grupos poderosos”, manifestó.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, que conduce junto a Rubén Franco y Alezaimy Veras, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que es de conocimiento de la mayoría que “en el país existen muchas bandas”, supuestamente dirigidas por oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas, e incluso, hasta por políticos.

“Aquí en política se ha demostrado que se hace cualquier cosa para afectar al contrario, si se crean hasta expedientes para trancar personas que difieran de usted, ¿no se hará esto también, organizar bandas para que atraquen jóvenes y luego crear una campaña y tirarle la culpa al Gobierno?”, expresó.

También consideró que hay “mucha coincidencia” en el hecho de que, tras incrementar tales hechos, se vea “toda una campaña” montada por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para “atacar al Gobierno”.

Señaló que lo peor de todo es que, sea o no un plan organizado, muchos dominicanos están padeciendo el aumento de actos delictivos, y “están sufriendo” cuando son sorprendidos con armas y les sustraen sus pertenencias de manera violenta.

