(VIDEO) Sonia Mateo afirma Leonel Fernández no volverá a ser presidente de RD; dice hay tiempo para reforma

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La senadora de la provincia de Dajabón, Sonia Mateo, dijo este viernes que el expresidente de la República Leonel Fernández no volverá a ser presidente del país jamás en la vida, debido a que según afirma el pueblo dominicano no lo quiere y las encuestas no lo dan como favorito.

“Leonel Fernández no vuelve a ser presidente de la República jamás en la vida, y de ser él el candidato yo particularmente no trabajo. Soy peledeístas pero no trabajo, me siento en mi casa”, dijo Mateo, durante una intervención telefónica que sostuvo en el programa radial El Zol de la Mañana, conducido en ese momento por Euri Cabral y Julio Martínez Pozo.

Asimismo dijo que todos son testigos de sus trabajos realizados en la corriente leonelísta, por lo que mostró su inconformidad cuando falleció su esposo, Jaime, alegando que nunca fueron a visitarla para externar sus condolencias a la familia, inclusive habiendo realizado un viaje a Dajabón diez días después de la muerte, subrayando que el presidente Danilo Medina si asistió junto a miembros de la corriente danilísta.

Sobre las declaraciones emitidas por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, Mateo aseguró que éste dijo la realidad ya que la Constitución dice cómo se va a reformar, por lo que aseguró que hay tiempo suficiente para poder hacerlo.

“La Constitución dice cómo se va a reformar, nosotros no vamos a violar nada de la Constitución para llevar a cabo la Reforma. El tiempo está y nosotros estamos justamente en el tiempo, y no tenemos ningún tipo de temor porque se le pague a dos o tres gentes para que vayan a hacer desorden”, dijo la senadora.

De igual modo resaltó que el mandatario Medina cuenta con un 78% de aprobación en el país.

“Una persona como Danilo Medina cuando salga del poder, nosotros vamos a llorar lagrimas de sangre, el campo de la República Dominicana que nunca había tenido un presidente él. No hay que ir donde Danilo el mismo va al campo y donde llega deja riquezas, eso es lo que ellos tienen que entender”, ratificó Mateo.

Posible reforma constitucional

Senadores leonelístas y diversos sectores del país se encuentran enfrascados en debates y planteamientos con senadores y dirigentes del partido oficialista por una posible reforma a la Constitución de la República, con la intención de que el presidente Medina pueda optar por un nuevo período presidencial

De su parte el diputado leonelísta, Henry Merán, ha expresado de su parte anteriormente que: “apelamos a la cordura, la sensatez y la buena consciencia de alto liderazgo político de nuestra organización, para que finalmente se depongan estos aprestos para retorcer la institucionalidad democrática del pueblo dominicano”.

Mientras que sectores de la sociedad y partidos de oposición se han congregado a las afueras del Congreso Nacional para hacer presión y retroceder un posible sometimiento de un proyecto de reforma a la Constitución.

