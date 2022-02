(VIDEO) Sommelier dice 8 de cada 10 dominicanos están dispuestos a tomar vinos si se les brinda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Su Heng Lama, mejor conocida como Sula Sommelier, señaló que los dominicanos tiene por cultura el consumo de ron y cerveza, no obstante, hace alrededor de 15 años esta sociedad se ha ido abriendo a lo que es tomar vino, y actualmente ocho de cada 10 personas estarían dispuestas a optar por esta bebida espirituosa si se les brinda.

“El dominicano está muy abierto a tomar vino, de un tiempo para acá te puedo decir que de cada 10 dominicanos por lo menos 8 están dispuestos a tomar brindo si tú les brindas”, sostuvo. Hay un gran desconocimiento del tema, el mundo del vino es bastante amplio, pero el dominicano tiene mucha sed de aprender”, indicó.

La sommelier fue entrevistada por el comunicador Dary Terrero en el programa “La Gente Habla con Dary Terrero”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que en sus catas online y el evento “El abc del vino” que realizan mensualmente han podido constatar que hay una gran cantidad de gente interesada en aprender sobre esta bebida.

“El abc del vino que se da mensual está lleno siempre, por lo general tengo grupos de 25 y 30 personas que quieren aprender más y más, y que tú tengas ese evento mensual ya dice mucho”, expuso.

Durante la entrevista la experta en el tema ofreció algunos consejos para aquellas personas que están interesadas y se están iniciando en el mundo del vino, iniciando con la forma de sostener la copa.

Explicó que la copa de cristal puede sostenerse por el pie o base y también por el tallo, mas no por encima de esta última parte porque entonces la persona estaría calentando la copa con sus manos y por ende el vino.

Asimismo, sugirió no agitar las copas flautas al tomar espumante, porque con ello se causa que las burbujas del vino salgan bruscamente cuando en realidad deben hacerlo a su tiempo.

“Las copas de vino sí se rotan, si yo veo que está salpicando no se trata de una persona diestra, sin embargo, si yo veo cómo agarra la copa y lo mueve con movimientos circulares no es lo mismo”, señaló en el caso de los vinos que no son espumosos.

También, aconsejó a las personas a no tomar y tragarse el vino de repente, sino pasear el líquido por su boca para poder saborearlo y así poder notar su nivel de acidez, de taninos y de azúcar.

