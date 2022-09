(VIDEO) Solo el 10% de los bebés son sensibles a la alimentación de la madre, asegura asesora en lactancia 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coach de maternidad y asesora de lactancia materna, Navia Soler, aseguró que no es cierto que todo lo que come una madre que está amamantando va directamente al bebé, e indicó que solo el 10% serían sensibles a la alimentación de su progenitora.

“Se suele decir que retiremos los lácteos porque el 70% de las alergias viene de ahí y la molécula de la proteína de la vaca pasa prácticamente igual por la leche, sin embargo, esto no sucede en todos los bebés”, sostuvo.

La directora de la Unidad de Lactancia de la Clínica Unión Médica del Norte manifestó que las madres puede realizar una dieta de amor para prevenir condiciones en sus hijos, mas no todo lo que coman se transferirá a ellos porque los alimentos pasan por un proceso digestivo en el que solo ciertas moléculas llegan a la sangre y pueden tomar una reacción sobre el bebé.

Soler fue entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa "Atrévete a Transformarte", transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También aseguró que no es posible que los bebés rechacen la leche materna, y en el caso en donde así lo parezca se debe revisar el reflejo de succión del recién nacido con un especialista.

“Cómo tú vas a rechazar el organismo que te sostuvo 9 meses, no tiene lógica, y si no succionan tenemos que trabajar con un pediatra cirujano y un neuropediatra qué está pasando con el reflejo de succión de ese bebé”, expresó.

En tal sentido, señaló que el pediatra español Carlos González ha indicado que solo un 1% de los niños nacidos mundialmente no toleran la leche de la madre y hay que darle una leche preparada en la primera hora de vida.

Precisó también que la leche materna está codificada genéticamente para el bebé que acaba de nacer, e incluso, es conocida como una vacuna orgánica porque en cierta manera el recién nacido es inmunizado.

Al hablar de la producción de leche en las mujeres, Soler, también CEO de Maternalmente, manifestó que la mayoría de mujeres que no logran lactar no es porque no produzcan leche, sino por desconocimiento sobre el tema.

No obstante, señaló que existe una minoría de mujeres que podrían tener hipoplasia mamaria, lo que indicaría que sus mamas no se desarrollaron adecuadamente y las hormonas no están trabajando de la manera correcta en este caso sí se podría tener una baja producción de leche.

“Esto se da en menos de un 5% de la población y produce leche pero no alcanza la meta que el bebé necesita, entonces dicho en un lenguaje cercano, mientras más estimulas el pecho más leche vas a producir”, sumó.

