(VIDEO) Solicitan orden de arresto contra tres hombres por caso Yerry Cordero; “El Chino” llora muerte de su hijo en velatorio

View this post on Instagram

El recluso Pascual Cordero, alías “El Chino”, asistió al velatorio de su hijo Yerry Pascual, asesinado dentro de un vehículo este lunes en la avenida 27 de Febrero mediante un tiroteo. En el video se observa a Pascual llegar acompañado de agentes militares y policiales hasta el ataúd en donde se encontraba el cuerpo de su hijo. #elnuevodiariord