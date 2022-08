(VIDEO) Solicitan a Obras Públicas asfaltado de carreteras en comunidades de Santiago Oeste

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Moradores de las comunidades Ensanche La Fe, Santa Lucía, La Piña y Ensanche José Manuel, del distrito municipal de Santiago Oeste, solicitaron a las autoridades de Obras Públicas y Comunicaciones ser incluidos en el plan de asfalto que desarrolla el gobierno en todo el país.

Manifestaron que tienen años efectuando la solicitud en distintos periodos de gobiernos, pero que sus peticiones no han sido tomadas en cuenta.

La señora Ramona Santos Vásquez expresó: “Mire ese polvazo, ya uno aquí no aguanta, nosotros no aguantamos aquí, yo tengo señor enfermo (el esposo mío enfermo), ya uno no haya forma de cómo estar aquí con ese tierrazo, que hagan algo con uno por favor”.

Por otro lado, el señor Carlos Cabrera explicó que, en varios gobiernos han protestado en busca de solución, que los dirigentes visitan la comunidad y prometen reparar las vías, pero que no han concretizado el acto.

“Yo creo que es una vergüenza que van hacer un monorriel, van atravesar una avenida por ahí y que esta comunidad con más de 25 años el gobierno no nos ponga asunto, pero creo que ya es tiempo de que esta comunidad se tire a la calle, lo que por derecho nos pertenece”, subrayó.

Así mismo, el pastor Pablo Ureña señaló que los delincuentes se aprovechan del deterioro de las calles para interceptar a los residentes de las zonas.

“Cuando hay interés las cosas se hacen rápido, sin embargo hay calles que tienen más de 20 años esperando que se les haga, y no sé por qué no se resuelve esta situación; yo espero que las autoridades despierten porque ustedes no se imaginan la cantidad de atracos que se hacen por aquí, eso es horroroso, ya la gente no se molesta haciendo denuncias, porque los atracadores como quiera siguen acabando”, denunció.-

