(VIDEO) Soeci afirma: falta de ordenamiento territorial empuja a la destrucción del medio ambiente

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), Belkis García, expresó este martes que debido a la falta de ordenamiento territorial, el país se encuentra en una destrucción extrema del medio ambiente.

García indicó que, este tipo de ordenamiento permite a los empresarios y ciudadanos organizarse al momento se ejecutar una acción en una zona y no utilizar de forma incorrecta los espacios.

“Nosotros tenemos que establecer un plan de ordenamiento territorial que permita o que nos permita decir, mira eso no se puede hacer aquí, la ganadería se puede hacer aquí, pero para eso tiene que haber un plan y no lo tenemos a mano, yo no sé qué tiempo más se va a tardar el asunto de ordenar el territorio para que nosotros sepamos donde ubicar cada cosa”, sostuvo.

En su discurso, García deploró que el municipio de Licey al Medio y Tamboril se encuentren en proceso de construcción masiva, ya que a su entender esos terrenos pueden utilizarse para la agricultura.

“Porque no es que no existan granjas, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una tierra productiva, a Licey la están sepultando con apartamentos donde ahí pudiera ser una tierra totalmente agrícola, porque es de súper buena calidad”, apuntó.

Sobre la contaminación del río Yaque dijo que, “debe trabajarse desde la parte alta con el asunto de los manejos de los desechos sólidos, es una problemática que nos tiene a todos muy preocupados, pero tenemos que ocuparnos que las cosas se hagan efectivamente”.

Finalmente sugirió a las empresas tener mayor responsabilidad con sus aguas residuales.

