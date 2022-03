(VIDEO) Soco Francis sobre Lo Blanquito: Se perdió el hambre de salir a buscar oportunidades

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Soco Francis, ex integrante de la agrupación “Lo Blanquito”, atribuyó el fin a este proyecto juvenil de música urbana, a que el equipo perdió el hambre de salir a buscar oportunidades y nuevos proyectos y eso según su versión, es lo que marca la diferencia entre un artistas “privilegiado y uno del bajo mundo”, argumentando que este último nunca pierde el deseo de trabajar aunque haya alcanzado el éxito.

“Se perdió el hambre de salir a trabajar, de salir a buscar oportunidades; esa la diferencia entre artistas privilegiados y uno que viene de la pobreza. No es que yo sea rico, pero he tenido privilegios, mis padres se esforzaron muchos para que yo fuera a buenos colegios y tuviera una buena vida”, manifestó.

Entonces, continuó, “esa es la diferencia entre los artistas que vienen de ambiente como el mío y los que vienen del bajo mundo; los del bajo mundo tienen un hambre de trabajar que no se les quita y aunque consigan dinero siempre siguen trabajando”.

En una entrevista realizada por Paloma de la Rosa y Laurie Peña en el programa “Novedades” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Francis expresó su deseo de seguir creciendo dentro de la música y colaborar con artistas locales en su faceta como solista.

(Ver entrevista a partir del minuto 16:08).

“Respeto mucho a Shadow Blow, porque él hace todos los ritmos, siempre se ha mantenido fiel a lo que él es, también soy loco con Arcangel. Me encanta Bulova, Rochy y el Alfa, yo creo que esos son los tres con los que más me gustaría colaborar”, indicó.

En tal sentido, argumentó que no tiene miedo de explorar nuevos géneros, porque quiere apoderarse de las cosas diferentes y que la gente no pueda diagnosticar qué lanzará en cada una de sus producciones.

Puntualizó además, que le encanta el dembow, pero de realizar este ritmo no se quedará estático, porque su cultura impone que el mismo viene de la mano con un personaje y eso lo hace aún más complejo.

De igual forma, confesó que haber sido integrante de “Lo Blanquito” le enseñó cómo funciona la música y que a veces hay que renunciar a lo que se ama para hacer lo que funciona y crecer como artista, sin embargo, dijo que en esta ocasión está dispuesto a correr el riesgo y coger su camino para hacer cosas que sí le apasionan y llena.

“En la pandemia fue que me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas que no me estaban llenando, perdí mi seguridad como artista, llegué a pensar que tenía que alejarme de la música, pero me encontré con personas que no conocía y ellos me decían que hiciera música, por eso decidí correr el riesgo y coger mi camino para hacer cosas que sí me llenen como artista”, externó.

