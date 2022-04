(Video) Sociólogo considera intervenir sector laboral es clave para iniciar control migratorio en RD  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El sociólogo Inocencio García consideró que intervenir el mercado laboral es clave para empezar a ponerle orden al tema migratorio en la República Dominicana, argumentado que a través de un levantamiento se podría determinar quién de acuerdo a su condición legal puede o no seguir laborando en el país.

“Nosotros también podríamos determinar qué mano de obra necesita la República Dominicana, así determinemos que cantidad de trabajadores necesita el país, e inclusive podría haber un equilibrio, porque no se está cumpliendo el 80-20”, indicó.

En una entrevista realizada por Mihail Gracía, Priyanka Rodríguez y Enrique Mota en el programa “El Nuevo Diario en la Noche” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, externó que no se trata de quitarle derechos al migrante si está en condiciones regulares en la República Dominicana, sino que lo que se está pidiendo es que el país modernice su políticas migratorias y empiece a utilizar a los recursos que ya tiene.

“Hasta que nosotros no modernicemos la política migratoria y la apliquemos porque tenemos los instrumentos, porque se hizo una importante reforma de la Ley 285-04 se crearon las instituciones, el Consejo Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Migración y le corresponde al Ministerio de Interior y Policía establecer las políticas”, expresó.

En ese aspecto, manifestó ante el panorama de inestabilidad existente en Haití, y vaticinado que este a se pueda agravar aún más, García aseguró que el Consejo Nacional de Migración de la República Dominicana debería tener sesión permanente adoptando medidas.

“Si nosotros no hacemos resistencia a las presiones que nos vienen desde el exterior, no estamos hablando de conculcar derechos, no estamos hablando e violencia, sino que si nosotros tenemos la Ley 285-04, tenemos el reglamento 631-11, pues vamos asentarnos con los poderes facticos que es la parte que tiene que ver con el sector formal de la economía”, expresó.

De igual forma, sostuvo que es necesario acelerar el paso en materia de ordenamiento migratorio para poder identificar quien tiene o no derechos, de la misma forma en que se hace en otros países.

Arancel cero

Inocencio García, enfatizó que desde que se instaló el gobierno del presidente Luis Abinader, todas sus políticas son movidas por la reelección y esto lo ha llevado a implementar política que pueden afectar la estabilidad nacional, tras argumentar que la tasa cero es una medida grave que pone en riesgo el sistema agropecuario nacional, y la seguridad alimentaria.

Por tanto, indicó como miembro de la Fuerza del Pueblo puede garantizar que esta entidad abogó por que no se aprobara esa Ley, debido a las consecuencias que puede traer para el país

También, dijo que en un contexto de instabilidad mundial plantearse una reforma constitucional plasma en el país ese mismo ambiente, porque estas son como las guerras, la población sabe cuándo empieza, pero no como va termina y eso va a distraer el país.

“Cuando se empiece la reforma constitucional toda la agenda legislativa va a ser echada a un lado; es decir, que el presidente Luis Abinader que criticó y fue frente al Congreso nacional cuando el presidente Fernández movilizó la opinión pública nacional; sin embargo ahora quiere imponer una reforma”, comunicó.

