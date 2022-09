(VIDEO) Sociólogo Alejandro Abreu cree “si dominicanos no apoyan sus propios avances no podrán seguir avanzando” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El sociólogo y coordinador de la iniciativa ciudadana por una Mayoría Constructiva, Alejandro Abreu, aseguró que las personas solo pueden avanzar reconociendo lo que está bien, porque psicológica, social, individual y colectivamente es prácticamente imposible hacerlo resaltando las sobras.

En ese aspecto, consideró que la sociedad dominicana debe aprender a reconocer lo bueno que tiene y comprometerse con ampliarlo y de esa manera poder continuar en su camino hacia el progreso.

“La crítica nada más sirve para la oposición, la crítica nada más sirve para la negatividad, la crítica nada más sirve para criticar, por qué eso tiene tanta audiencia porque el chisme vende, la buena noticia tiene las patas cortas, entonces tenemos que hacer es ampliar lo que hemos hecho”, sumó.

Abreu fue entrevistado por las comunicadoras Dophy Peláez y Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El académico sostuvo, además, que el discurso público dominicano es muy negativo, que en los medios se muestra una realidad exagerada y también, cree que hay cierto cansancio de la idea de que el que tiene la razón es que está en la oposición y que de los gobiernos solo vienen cosas negativas.

En ese orden, dijo que Mayoría Constructiva es una plataforma proactiva y positiva que surgió para convencer en relación a que la República Dominicana vive en la mejor oportunidad de su historia.

“Tenemos un equipo trabajando para hacer análisis de políticas públicas, de 10 u 12 temas de la sociedad dominicana y hacer propuestas. En los próximos días haremos una propuesta sobre cómo mejorar la seguridad ciudadana que es uno de los temas claves después de las necesidades básicas, sin ella no se sostiene el desarrollo, no se sostienen las inversiones, no se sostiene la convivencia social, etc.”, informó.

Puntualizó que una propuesta va más allá de pedir reformas de leyes porque así no se van a solucionar los problemas de gobernabilidad e institucionalidad dominicana con leyes, sino con cambios de cultura y gerencia.

