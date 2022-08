(VIDEO) Sociólogo Alejandro Abreu afirma “sociedad dominicana vive el mejor momento de su historia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El sociólogo y coordinador de la iniciativa ciudadana por una Mayoría Constructiva, Alejandro Abreu, aseguró este jueves que la sociedad dominicana vive el mejor momento de su historia y es justo el instante en el que tienen mayor oportunidad de avanzar de todo su trayecto.

“¿Por qué digo que es el momento de mayor oportunidad?, primero el crecimiento económico siempre creemos que es una estadística falsa del Banco Central y los gobierno y eso no es así y si lo quiere probar simplemente vea su entorno, los vehículos, la mejoría de las casas, su urbanización, observe las montañas de Herrera, cómo era hace 30 años y cómo son ahora”, expuso.

Abreu fue entrevistado por los periodistas Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que la sociedad dominicana ha tenido un crecimiento objetivo a pesar de tener indicadores poco alentadores, y en ese sentido señaló que la República Dominicana es una de las sociedades con mayor número de accidentes de tránsito en el mundo y al mismo tiempo es una de las que tiene mayor comunicación vial de el Caribe y Centro América.

De igual forma, sostuvo que la sociedad dominicana nunca ha tenido una juventud como la actual, la cual tendría mayor conocimiento del mundo que las pasadas generaciones, así como más sensibilidad creativa y hacia el medio ambiente.

El catedrático universitario sostuvo que esto no es percibido por los dominicanos porque solo ven al frente de forma particular, mientras socialmente y políticamente ven el pasado y no la posibilidad de construir algo distinto, que sería exactamente lo que están haciendo.

“Nuestro enfoque se fundamenta en la negatividad y el pesimismo. Mi experiencia docente, social y política me ha ayudado a comprender que si tu te llevas del discurso de la oposición este es el peor país de los mundos y eso siempre ha sido así, lo mismo pasaba en el cuatrienio anterior”, manifestó.

Gobierno

El sociólogo consideró que el actual mandatario dominicano está haciendo un gran esfuerzo y no está siendo acompañado como debe ser, y dijo que una gran parte de lo que se está haciendo en este Gobierno es una “correcta continuidad” de Estado, porque “Danilo Medina no todo lo hizo mal”.

“Hay correcta continuidad de Estado en áreas claves y la sociedad no lo destaca, los medios de comunicación no lo destacan, por ejemplo usted tiene Obras Públicas que ha mantenido todo lo que había y lo ha multiplicado, lo ha hecho más eficiente”, expresó.

En tal sentido, dijo que es absolutamente falso que se haya deteriorado la asistencia vial, sin embargo dijo que en esta gestión si se ha visto afectado el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y el propio presidente Luis Abinader lo reconoció.

“La asistencia vial ha crecido en atención, se ha hecho inversión, nuevos vehículos y tiene un personal de primer nivel incluyendo el comandante superior de esa área, pero no lo percibimos porque no queremos percibirlo, porque nos colocamos en la negatividad”, insistió.

