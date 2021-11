(VIDEO) Sociedad de Pediatría no se opone a vacunación de niños; piden se cumpla aval regulatorio

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Luz Herrera, manifestó que la entidad no se opone a que se vacune a niños de cinco a once años de edad, como lo expuso el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, siempre y cuando se tome en cuenta el tipo de vacuna que se va aplicar y posibles efectos que podría tener en los infantes.

“Nosotros como sociedad decimos que siempre y cuando la vacuna cumpla con el rigor científico, con el aval regulatorio nosotros no nos oponemos”, puntualizó.

Herrera emitió estas declaraciones durante una entrevista realizada por los doctores Joselyn Sánchez y Víctor Calderón, mientras conducían el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido a través del la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 25:31).

La doctora expresó que la dosis de Sinovac a diferencia de Pfizer, que ya cuenta con una presentación diseñada para niños, hasta el momento no ha completado las tres fases que debe cumplir una investigación, lo que no la hace dudar de su efectividad, pero hasta el momento no hay evidencia ni resultados que lo avalen.

“La vacuna disponible en el país es una dosis de adultos, la que le van aplicar a los niños y es la misma que están administrando en los demás países y pudiera ser que sea eficaz, pero no tenemos resultados”, aclaró.

Reveló que hasta el momento las autoridades dominicanas no han presentado un informe con las cifras de niños afectados por la enfermedad, y que solo se ha hablado de la efectividad del fármaco en los más pequeños, de acuerdo a estudios realizados en Chile y en Argentina.

“En el niño, el Covid no es tan letal como en el adulto, entonces, si tu me dices bueno tenemos una situación epidemiológica no controlada en el país, yo diría vamos a vacunar porque no queda de otra, pero las autoridades aún dicen nada sobre eso”, externó.

Asimismo, dijo que basándose en datos obtenidos por ella, desde que inició la pandemia y hasta la actualidad han fallecido diez niños de tres a once años a causa del Covid- 19, pero hasta el momento se desconoce si padecían algún tipo de enfermedad preexistente.

