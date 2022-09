(VIDEO) Sipen dice fallo del TSA sobre restitución de montos afiliados AFP es absurdo; recurrirán decisión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Pensiones (Sipen), tildó de absurda este martes la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual establece la reposición de dinero sustraídos de los ahorrantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El superintendente, Ramón Emilio Contreras Genao, anunció en una rueda de prensa, que recurrirán dicha decisión en el Tribunal Constitucional, catalogando dicha sentencia como contraria e injusta.

El titular de Pensiones, quien estaba acompañado con su equipo de abogados, manifestó que el fallo es absurdo y contraria a derecho, debido a que jamás se realizó ninguna sustracción, asegurando que se evidencia en los posteriores montos acumulados presentados en las cuentas de capitalización individual.

“Ese recurso está siendo interpuesto en defensa en la inconstitucionalidad y legalidad, esa sentencia no puede cuestionar la capacidad constitucional a la autoridad monetaria y bancaria de la República Dominicana que tiene la capacidad de recular las políticas monetarias”, explicó Luis Rivas uno de los abogados que acompañaban al superintendente.

En ese orden, se preguntó que quién determinó el tema de la reducción o depreciación del peso dominicano frente al dólar, sosteniendo que realmente es un tema de política macroeconómica y de realidad de mercado.

“Entonces, esa sentencia va a desconocer lo que es una realidad de mercado, financiera y constitucional atribuido al Banco Central, si es así, la primera Sala del Tribunal Superior Administrativo debe revisarse”, agregó el togado.

De su lado, el superintendente retomó la palabra y aseguró que la tendencia de la apreciación ha sido en la recuperación, refiriéndose del valor del dólar frente a la moneda local.

“Desde febrero que fue la única vez que se presentó no se ha vuelto a mostrar algo similar. Es importante recalcar que estamos recurriendo esta sentencia porque no sencillamente no reconoce la labor que realiza esta Superintendencia en cuanto al mandato de la ley que tenemos”, precisó Contreras Genao.

Asimismo, indicó que han cumplido a cabalidad con lo que establece la ley, por tanto, recurrirán a la revisión constitucional contra el TSA.

Mientras que la directora Jurídica de la institución, Diana Pérez, aclaró que en ningún momento los derechos de los afiliados han sido afectados ni reducidos, ni sustraídos de las cuentas de capitalización individual.

“En esta circunstancia y contraria el TSA ordena que la Sipen obligue a las AFP restituir los montos sustraídos, es injusta, brutal y contraria de derecho”, declaró.

