(VIDEO) Siguen las denuncias contra acusado de estafa a través de criptomonedas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jairo González, creador de Harvest Group & Asociados, dedicada al trading e inversión en bolsa de valores y criptomonedas en el país, está siendo objeto de denuncia por estafa millonaria a más de 50 inversionistas.

Máximo Rodríguez, uno de sus clientes, se encontraba este miércoles en la unidad de denuncias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional, donde aseguró que invirtió RD$1 millón 400 mil el pasado año. Rodríguez dijo que todo iba bien con los pagos hasta el mes de noviembre del pasado año 2022.

Explicó que él entró al negocio de la bolsa de valores por un periodo de seis meses, “pasado este tiempo se te devuelve el capital y si deseas seguir puedes hacerlo sin ningún inconveniente”.

“Mi familia y yo entramos por seis meses, en esa época mi papá murió peleando este caso y de ahí para alante no nos pagó más, menos contesta el teléfono y nos bloqueó, por eso vine aquí a poner una querella”, manifestó el querellante.

Asimismo, informó que González se comprometió a través de la firma de un contrato, pagarle el 30 de noviembre del 2022 el capital y los intereses generados, pero esto no fue posible porque nunca dio la cara pasada esta fecha.

“Él siempre me decía, voy a pagar, es que tengo problemas con la bolsa de valores y la guerra de Ucrania y Rusia me está afectando, yo voy a pagar y todavía es la hora que lo reitera”, agregó.

Detalló que vendió su jeepeta para entrar al negocio que le ofreció el “genio” del negocio piramidal, debido a que estaba sin trabajo y que mensualmente este le pagaba una suma de RD$20 mil y algo, por 280 mil pesos invertidos.

“Como él me dejó de pagar, lo que hacía era que me lo capitalizaba, ahora me debe RD$325 mil hasta noviembre, fecha que me dejó de pagar, a mi hermana le debe RD$900 mil y a mi hermana RD$200 mil y pico, el caso es que entre los 3 sumamos, un millón cuatro ciento mil pesos”, sostuvo el querellante.

Precisó que él y su familia están pasando las mil y una, porque su papá murió y lo poco que dejó se ha convertido en el sustento de su hogar.

“Sigo sin empleo y tengo varios meses él dándome muela y muela, en que te voy a pagar en tres meses, dos y más y no lo ha hecho”, declaró el presunto estafado.

