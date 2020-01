(VIDEO) Sigma Dos dice 41.2% de encuestados piensan que PLD ganará más alcaldías en comicios de febrero

View this post on Instagram

ganará elecciones EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una encuesta de la firma Sigma Dos indica que el 41,2% de los encuestados piensa que el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), ganará más alcaldías en los comicios municipales de febrero. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord