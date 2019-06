VIDEO: Siga minuto a minuto caso Odebrecht

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario Ángel Rondón, implicado en el caso Odebrecht, expresó este viernes que “jurídicamente no le tiene miedo al expediente”, pero “como se dice que este caso no es jurídico sino político, entonces yo estoy en manos de la justicia y los políticos que hagan lo que quieran”. #elnuevodiariord