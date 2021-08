(VIDEO) ¿Si una mujer no tiene himen, entonces no es virgen?

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peńa.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La médico ginecobstetra Amelia Ledesma Duval expuso ayer miércoles sobre cuáles son las múltiples circunstancias en las que las mujeres pudieran perder el himen y afirmó que no solo pasa al sostener relaciones sexuales, indicando que el no tener esta capa no determina la virginidad.

“En nuestra cultura se piensa que si una mujer no tiene himen ya no es virgen, y en este país se le da mucha importancia a esa parte de la virginidad, hasta se traduce por himen virginidad, yo entiendo que no es así”, expresó.

Ledesma emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual conduce junto a la comunicadora Krismeli Brito Padilla, y que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 30:54).

“El hecho de que una mujer no tenga himen no quiere decir que no sea virgen, porque la virginidad trasciende lo que es la membrana que está tapando el orificio de la vagina”, declaró.

Explicó que las mujeres pueden perder el himen realizando actividades regulares como sería al hacer ejercicios, también por una caída o un golpe postraumático, e incluso por haber sido víctima de una violación.

Indicó que el himen es una membrana muy flexible y dijo que en otros tiempos se entendía que cuando una fémina la mantenía era considerada pura.

“Se puede perder por medio de tantas situaciones en la vida, así como existe el himen grueso que es difícil de romper, también hay himen tan flexible que hasta por una caída o al montar bicicleta usted lo puede perder”, externó.



