VIDEO: Shohei Ohtani pega 2 HR, luego de lanzar blanqueada a los Tigres

EL NUEVO DIARIO, DETROIT — Shohei Ohtani logró su primera blanqueada en las mayores en un juego y sacudió dos vuelacercas en el otro, para que los Angelinos de Los Ángeles barrieran el jueves a los Tigres de Detroit en una doble cartelera y en la serie de tres duelos.

La jornada fulgurante del astro japonés concluyó con un susto. Abandonó el segundo duelo tras sufrir calambres.

Hizo una mueca de dolor luego de disparar su 38vo jonrón de la campaña, en el cuarto inning.

SHOHEI OHTANI. We are all witnesses. pic.twitter.com/PrRZAztifN — MLB (@MLB) July 27, 2023

En el primer duelo, Ohtani toleró un hit y recetó ocho ponches al cubrir toda la ruta por vez primera, para que los Angelinos derrotasen 6-0 a los Tigres.

Después envió dos pelotas al otro lado de la cerca por Los Ángeles, que se impuso por 11-4 y continuó su resurgimiento, al cosechar su noveno triunfo en 11 compromisos.

Ohtani (9-5) no permitió un hit hasta el quinto inning, cuando Kerry Carpenter abrió la parte baja con un sencillo. Pero prácticamente no dio más libertades en el mismo día que los Angelinos confirmaron que el versátil astro japonés — pitcher y bateador — no será transferido antes de la fecha límite de canjes.

La superestrella no cedió a la tentación de hablar sobre lo que podría ocurrir el año próximo.

“En la temporada realmente no me gusta pensar a largo plazo, sólo me concentro en la campaña y en cada juego que está frente a mí”, dijo Ohtani tras el primer encuentro. “Evidentemente, he estado con los Angelinos durante toda mi carrera acá, y amo a los fanáticos. Me encanta el equipo y no tengo quejas”.

El derecho que domina un repertorio con potentes rectas y alucinantes cambios de velocidad había cubierto ocho innings en cinco ocasiones previas, la más reciente el 29 de septiembre de 2022. Concedió tres boletos al emplear 111 lanzamientos, 71 para strike.

“Tengo que ahorrarle trabajo al bullpen”, dijo.

Michael Lorenzen (5-7) toleró tres carreras y cinco hits, con un boleto y siete ponches en cinco innings, en la que pudo haber sido su última apertura con los Tigres.

Lorenzen, de 31 años, firmó un acuerdo de una temporada con unos Tigres en reconstrucción, quienes esperan hacerse de activos para el futuro a cambio de un pitcher experimentado como abridor y relevista. El martes vence el pacto para los trueques.

Los Angeles, ávido por clasificarse por los playoffs desde 2014, mandó un mensaje en las últimas 24 horas tanto a sus jugadores como a su afición, de que van por todas con un canje que esencialmente confirmó la continuidad de Ohtani por el resto de la temporada. Reforzaron su cuerpo de lanzadores al adquirir a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López, provenientes de los Medias Blancas de Chicago.

“Este equipo se merece una oportunidad de ganar”, dijo el gerente general Perry Minasian. “Pensamos que adquirir a dos lanzadores podría ayudar realmente”.

Ohtani, quien será agente libre al final de la temporada, se fue de 5-0 al bate y se ponchó dos veces en el primer encuentro. Sus compañeros aportaron sin embargo lo que se requería a la ofensiva.

Un elevado de sacrificio de Trey Cabbage en el segundo inning le permitió producir su primera de tres carreras. Taylor Ward sacudió dos jonrones.

En el segundo duelo, Ohtani descargó un jonrón de dos carreras por el prado izquierdo, como parte de un ataque de cinco anotaciones en la segunda entrada.

El japonés y el derecho Eduardo Escobar consiguieron jonrones solitarios en el cuarto inning. Hunter Renfroe añadió otro cuadrangular en el sexto y los Angelinos se despegaron en la pizarra.

Patrick Sandoval (6-7) toleró dos carreras en cinco innings para ganar el segundo encuentro. Matt Manning (3-2) cargó con la derrota, al recibir siete anotaciones en cinco actos.

En el juego inicial, por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 5-1.

Por los Tigres, el puertorriqueño Javier Báez de 3-0.

En el segundo encuentro, por los Angelinos, los venezolanos Escobar de 4-1 con dos anotadas y una producida, Rengifo de 4-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Tigres, el cubano Andy Ibáñez de 4-1. El puertorriqueño Báez de 3-0 con una anotada. El venezolano Miguel Cabrera de 4-1

Relacionado