(VIDEO) Sexóloga Wildania Peralta sugiere conductas que se deben asumir en el sexo para que sea disfrutado  

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La sexóloga y psicóloga clínica Wildania Peralta compartió este viernes cuáles son esas conductas que deben tener las parejas durante el acto sexual para que sea del disfrutado de ambas personas en la pareja, al tiempo de resaltar que las relaciones sexuales deben ser consensudas por todos los involucrados.

“Es muy importante tener en cuenta que las prácticas sexuales disfrutables son las consensuadas entre las personas involucradas, si una persona tiene un límite de conducta en el ámbito sexual debe ser respetado y entendido por la pareja”, indicó.

Peralta emitió sus consideraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Krismeli Brito Padilla y Alberto Adames, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Dijo que ninguna persona debe obligar a otra para realizar alguna actividad sexual, y sostuvo que tampoco se debe imponer lo que debería o no disfrutar la pareja durante la intimidad.

“Las relaciones sexuales son individuales y el disfrute también, mi pareja no es mi pertenencia, no es un objeto que debe hacer lo que yo quiera, mi pareja es libre para elegir si me quiere acompañar, es una manera de poner los límites en la sexualidad”, expresó.

También explicó que la respuesta sexual humana está caracterizada por tres elementos que son “el deseo, la excitación y luego el orgasmo”, y sugirió que lo ideal es no ir directamente a la estimulación para ocasionar ese último.

“La relación sexual no es exclusiva para lograr el orgasmo, sino para disfrutar el proceso del aumento del deseo sexual y la posterior excitación que va a involucrar todo un torrente de expresiones biológicas, físicas y emocionales que harán el acto sexual más agradable”, resaltó.

