(VIDEO) Servio Tulio concuerda que MP “atenta contra presunción de inocencia”; “sin preso no hay proceso”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, le dio este miércoles toda la razón al exmagistrado Jorge Subero Isa, al decir que el Ministerio Público “atenta contra la presunción de inocencia” en relación a que todas las peticiones en cuanto a medidas de coerción que solicita el organismo son acogidas por los jueces.

“Este es un país en donde sin preso no hay proceso, yo no tengo esa visión porque creo en la presunción de inocencia. El 90% de las peticiones que hace el Ministerio Público es la prisión preventiva y no la critico porque esa es su naturaleza, pero lo que me llama la atención es que el tercero imparcial siempre se la acoge, entonces ahí hay otro problema que habría que analizar”, expresó.

Servio Tulio fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, previo a sostener un breve diálogo con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Aclaró que se debe tener claro el contexto en el que el ex magistrado dio esas declaraciones, sin embargo, mantuvo que las mismas son correctas en el escenario en que un miembro del Ministerio Público fue a un programa y en base a una pregunta que le realizaron respondió que un expresidente de la República estaba siendo investigado, pero no habían encontrado indicios suficientes como para poderle presentar cargos.

“Esa es una violación al debido proceso, a la presunción de inocencia, al Código Procesal Penal y a la Constitución, y esa es una realidad”, acotó.

Aseguró que se debe tener cuidado con ese tipo de pronunciamientos porque “eso no se puede tolerar en esta sociedad” y dijo saber que frente a frente a ese caso el Ministerio Público tuvo que tomar cartas en el asunto.

Inflación legislativa

Sostuvo que hay una inflación legislativa al comentar que hay tantos proyectos de ley van en la dirección de regular lo que tiene que ver con la libertad de expresión y difusión de pensamiento, y además, serían propuestas que no toman en cuenta sentencias dictadas en esa dirección por el Tribunal Constitucional.

En ese orden se alegró de que los medios de comunicación y la sociedad en general se pronunciaran al respecto, y consideró que hace falta crear una mesa de trabajo que esté conformada por expertos en la materia para que construyan una propuesta de conformidad al mandato constitucional y, sobre esa base, que el Congreso Nacional la apruebe.

“Aplaudo la participación de Persio Maldonado, para mí en todo esto fue clave como para ponerle un punto a la i, porque él viene manejando el tema desde hace décadas y se ha leído las decisiones del Tribunal Constitucional”, destacó.

Cuestionó que una legislación que procura regular o proteger el derecho a la intimidad y el honor remita sanciones penales a un Código Penal del siglo XIX, donde dijo que comenzaría el problema de la iniciativa propuesta por la senadora de Bahoruco Melania Salvador.

Criminalidad

Durante la entrevista, Servio Tulio indicó que los estudios que ha realizado FINJUS sobre la criminalidad revelan que el 67% de los homicidios se cometen desde la sociedad, no desde la delincuencia, y consideró que ese y otros datos arrojados van a llevar al Estado dominicano a tener que reformular el diseño de su política criminal.

“Ese es un dato importante porque eso te lleva a manejar el tema de la criminalidad desde varias vertientes. Los tipos de delitos que se cometen en Santiago no son los mismos que se cometen en San Francisco de Macorís, pero el Estado los venía abordando como quienes cometen tenían una visión homogénea en el territorio nacional”, expresó.

