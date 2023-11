VIDEO: Serie Titanes del Caribe costaría más de 7 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La Serie Titanes del Caribe, que ha sido una revolución este fin de semana en la ciudad de New York, entre los equipos Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, tendría un costo aproximado entre 7 o 8 millones de dólares, aseguró el empresario Félix Cabrera, organizador de la justa.

“Llámame en dos semanas, porque estamos costeando todo día a día, todo ha sido rápido, aún no he hecho los números, pero aproximadamente la serie tiene un costo entre 7 o 8 millones de dólares”, dijo Cabrera al ser abordado por la prensa dominicana que cubre el evento.

El empresario y también promotor artístico aclaró el caso del dinero que se le debió pagar a los peloteros vía la Federación Nacional de Peloteros (Fenapepro), por lo cual el partido inició más tarde de lo anunciado.

“Lo que se publicó ayer (sábado) es que hubo falta de pago a los jugadores y por eso el juego del sábado inicio un poco más tarde”, señaló Cabrera.

Hubo tensión, afirmó el empresario artístico, pero se pudo resolver.

“El compromiso era mandarle el dinero a Santo Domingo a los equipos (Fenapepro), cumplí con todo el contrato, Erick (Almonte) me dijo que le mande 20 mil dólares y que se le entregue aquí la otra parte, pero nunca me dijo que se lo de en efectivo, nadie anda con 250 mil dólares encima, cuando me pidió el dinero le di un cheque por el restante, que lo tenga arriba ahora, me dijo que quería el dinero en efectivo, y por eso fue el tranque”, señaló Cabrera.

La Serie Titanes del Caribe inició el viernes y concluyó este domingo entre los rivales Licey y Águilas, en el Citi Field de New York.

Los tres partidos tuvieron una asistencia de más de 90 mil fanáticos.

Las Águilas ganaron los tres partidos de la serie.