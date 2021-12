(VIDEO) Sergio Vargas: “No sé por qué joden y critican tanto cada vez que pensionan un artista”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El popular merenguero Sergio Vargas, aseguró este martes que “la clase artística dominicana a nivel general es pobre, nosotros no somos una comunidad artística en una región en Francia, en España, en Estados Unidos”.

“Hay artistas que son muy ricos, pero la comunidad artística dominicana es muy pobre, no sé por qué joden y critican tanto cada vez que pensionan un artista”, dijo el Negrito de Villa, al ser entrevistado por periodistas en el lobby de la Casa de Gobierno, tras visitar al presidente Luis Abinader.

Al referirse a las pensiones a artistas, incluyendo a “Fefita la Grande”, el interprete de “La ventanita” sostuvo que “una pensión es un derecho al que aspiran todos los ciudadanos, no importa su origen, no importa su naturaleza”.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si aceptaría ser pensionado, en caso de que el jefe de Estado lo decidiera, respondió “el que no me puede pensionar es el presidente de Haití, ni el presidente de Panamá, pero el presidente dominicano maneja los derechos que me asisten como ciudadano”.

Sobre su visita a Abinader

El interprete de “Vete y dile” dijo que visitó al mandatario, debido a que recibió una invitación tras haber logrado el Grammy Latino, en las premiaciones celebradas el pasado 18 de noviembre.

“Aproveché hoy que tenía un espacio y pasé a ver al presidente de la República, que además es un persona que admiro mucho”, señaló.

Explicó que entre otras cosas, hablaron sobre la dificultad con la que viven en Villa Altagracia, destacando la dificultad del acueducto.

En ese sentido, Vargas indicó que el jefe de Estado lo puso a conversar, vía telefónica, con Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional De Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), quien según refirió, lo recibirá “posiblemente este miércoles en hora de la tarde”.

