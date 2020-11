(VIDEO) Sergio Vargas confiesa da conciertos en toque de queda y que lo seguirá haciendo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El merenguero Sergio Vargas confesó que durante el toque de queda ofrece conciertos en las denominadas “fiestas clandestinas”, al tiempo que aseguraba que lo seguirá haciendo.

“Yo, yo lo hecho. Voy en tenis por si me toca salir corriendo no me pase como a Shelow Shaq”, reveló el intérprete de “La ventanita” mientras su colega, Héctor Acosta, “El Torito”, abordaba el tema del toque de queda y las referidas celebraciones ilícitas.

Las declaraciones de Vargas surgieron en el marco de una entrevista que cedió el artista para el espacio televisivo “Esta Noche Mariasela”, donde también participó Vladímir Dotel en un debate que enfrentaba las declaraciones del ministro de Salud, Plutarco Arias, respecto a las restricciones establecidas para mermar los contagios de COVID-19.

“No estamos pidiendo limosna. Somos la industria del entretenimiento y es una responsabilidad del gobierno ver de donde nos cubre. Digo responsablemente que hay 300 millones de pesos en el Palacio Nacional para que se invertían en actividades para pueblos y barrios cada diciembre. El dinero ha aparecido para resolverle a otros sectores de la sociedad, pero a nosotros no”, añadió el artista.

El llamado “Negrito de Villa” también acotó que al referirse a músicos, el término se queda pequeño, pues la clase artística dominicana que se ha visto afectada debido a la prohibición de celebrar fiestas y encuentros masivos, es todo un sector.

Vargas es otro de los artistas que su suma a Fefita La Grande, Toixc Crow, Wasón Brazoban, quienes realizaron un llamado de atención para que el Gobierno flexibilice las medidas del toque de queda, o que disponga una solución a favor de las clase artística dominicana.