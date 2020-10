(VIDEO) Sergio Carlos: El pueblo dominicano no acepta más impuestos

View this post on Instagram

Tras la presentación por el Gobierno del proyecto de Ley que busca aprobar el presupuesto del 2021 por más de un billón de pesos y reformas impositivas, el comunicador dominicano, Sergio Carlos (@sergiocarlo), planteó este viernes a través de un audiovisual que el pueblo dominicano no acepta más impuestos. Carlos refirió a que ese paquete de medidas provocará impuestos sobre la renta del salario 13, que dicho sueldo se encuentra libre de gravamen. Asimismo, dijo que el Gobierno pretende implementar como un impuesto transitorio de un 3% durante el 2021, por utilizar las tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otro medio de pago o consumo en monedas extranjeras.