(VIDEO) Sergio Carlo revela hermano del presidente Medina lo amenazó

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador dominicano radicado en el exterior, Sergio Carlo, reveló que ha recibido amenazas por parte Alexis Medina, hermano del presidente de la República Danilo Medina, debido a un programa que este hizo sobre su casamiento donde luego lo llamó para decirle que iba a conocer quién era la familia Medina cuando volviera al país.

Agregó que sus fuertes críticas que hace en su programa “El Antinoti” sobre las ejecutorias que realiza el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), le ha valido que otras personas también lo amenacen de una forma disfrazada.

“Nosotros hicimos una historia sobre el casamiento de Alexis Medina, y ese señor me llamó a mi y me contactó por WhatsApp. Me llamó y me dijo que si yo iba a República Dominicana yo iba a saber muy bien quién era la familia Medina”, indicó Sergio.

Las amenazas fueron reveladas durante una entrevista virtual que le hiciera el periodista Fausto Rosario, durante la emisión del programa “Y tú…Qué ¿dices?, el cual se transmite por la plataforma digital de AcentoTV.

En ese orden, Sergio respondió a Rosario, que todo el mundo sabe quién es Alexis Medina, de quien dijo ha estado involucrado en noticias “oscuras” de negocios que ha hecho con el Estado con algunas de sus empresas.

“Yo guardé todas las notas de voz, toda la conversación que tuve con el. Lo dejé ahí. Le hice saber a unas cuantas personas dentro del PLD que ese señor me habia dicho eso, que me había escrito todo eso y que si algo me pasaba o a mi familia, pues podían buscar por esa vía”, indicó el presentador y productor de El Antinoti en YouTube.

Asimismo, aseguró que bajo el esquema de un Gobierno o un partido que controla el Poder Judicial y Poder Ejecutivo, no tenía sentido perseguir un juicio o una demanda, ya que asegura no llegaría a ningún sitio.

“Entiendo que el yo ser vocal y decir esto públicamente me da una mejor protección que irme a través de la via legal”, puntualizó el también locutor.

En tal sentido, resaltó que por motivos de seguridad cuando viene a la República Dominicana tiene que recurrir al uso de personal de seguridad para su protección personal.

“Uno nunca sabe lo que pueda pasar, si un seguidor de esos políticos pues me quiere hacer daño, pues por lo menos tengo con qué responder”, aseguró Sergio.

Sergio también enfatizó en que lo han contactado personas del Gobierno con la intención de comprar su proyecto “El Antinoti”, con la intención de callar lo que allí presenta en contra del partido oficialista.

“Gente que está ganando o está pegada a la teta nacional me escriben por Instagram, consiguen mi teléfono, y me lo dicen no como me lo dijo Alexis, pero de una forma tampoco respetuosa sino con doble sentido, a modo de sugerencia amable”, aseveró.

Igualmente, reveló que esas personalidades del Gobierno lo llaman ofreciendole fuertes sumas de dinero o negocios, para persuadirlo de que decline las emisiones y contenido de su proyecto.

Salida del Gobierno

Sergio relató por qué no fue parte del Gobierno del PLD en el año 2012 cuando trabajó en la campaña, junto a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, de quien dijo aún conserva una amistad cercana y personal.

Aseguró, que no quiso formar parte del Gobierno en ese entonces ya que sus ofertas económicas de trabajos privados le resultaban con mejores beneficios.

