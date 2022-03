(VIDEO) Sergio Carlo arremete contra periodista argentina tras comentario donde ofende a los dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras el comentario donde la periodista argentina Viviana Canosa mandó el pasado jueves a la m***da a los dominicanos, cuando el presidente Luis Abinader, bromeó durante una visita a su homólogo de ese país sobre regalar cursos de baile de merengue a sus ciudadanos que visiten la República Dominicana.

Por esa parte el locutor Sergio Carlo, quien reside en Atlanta, no se quedó de brazos cruzados y a través de sus redes sociales arremetió contra la extranjera que a su entender “luce frustrada”.

“Hay ciudadanos de algunos países que no tienen otra cosa que hacer que imitar a personas de grandes potencias, gente de Europa, por ejemplo, y creerse que son parte de esas naciones, que canalizan sus frustraciones burlándose del buen humor de quienes como los dominicanos nos gozamos hasta la firma de los acuerdos más serios”, expresó de manera enfática el también actor.

Agregó que, “Los dominicanos nos gozamos tanto las cosas que hasta cuando nos mandan a la m***da, nos da risa y más si viene de una persona que luce frustrada y amargada que tal vez por eso prefiere compararse con excremento”.

“Nosotros recibimos a miles de argentinos todos los años y nosotros estamos muy contentos con todos los argentinos y argentinas que van a hacer turismo en nuestro país y queremos que cada día vayan más argentinos y argentinas a nuestro país y como parte de estos acuerdos, todo argentino o argentina que nos visite tendrá una clase de merengue gratis en nuestro país”, explicó el mandatario criollo que se encontraba en La Casa Rosada para firmar un acuerdo entre ambos países.

Esto no fue de agrado para la comunicadora arremetiendo con ofensas alegando en su programa de TV que, “La sociedad está vulnerada, está harta, se detuvieron la vida, se detuvieron los corazones, la gente se murió, y ustedes se divierten que nos van a dar clases de merengue gratuitas, de merengue si vamos a la República Dominicana. ¿¡Por qué no se van a la m***da!? ¿¡Por qué no se van a la m***da todos!?”.

