(VIDEO) Sepultan restos de “La Soga” en Santiago; autoridades continúan investigación

View this post on Instagram

investigación | Fueron sepultados en la mañana de este jueves los restos del exteniente de la Policía Fernando de los Santos (La Soga), quien fue ultimado por desconocidos este miércoles en las inmediaciones de su residencia en Gurabo, Santiago. Decenas de personas acudieron al cementerio San Bartolo de Gurabo, a fin de despedir entre música y gallos al exoficial. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord