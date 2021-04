(VIDEO) Señora narra calamidades que está pasando; pide a Abinader le reponga RD$7,000.00

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Una señora de 84 años, pidió la noche de este jueves al presidente Luis Abinader que intervenga para que le repongan RD$7,000.00 que recibía a través de la tarjeta Progresando con Solidaridad, dinero con el que compraba comida y medicina.

La señora identificada como Carmen Mejía Trinidad, narró de una forma conmovedora las calamidades que está pasando luego que el Gobierno le suspendiera la ayuda que recibía.

Explicó que con los RD$7,000.00 que recibía compraba comida y las pastillas (medicamentos), pero que ahora está viviendo de la caridad de los vecinos, quienes son los que les dan alimentos.

Mejía Trinidad en un video llegado a la redacción de El Nuevo Diario, dice que recientemente le dio un “comienzo de trombosis y que los vecinos la llevaron al hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, pero que allí no había aparatos para hacerle los estudios”.

“Señor presidente conduélase de mí, me estoy muriendo de hambre y no tengo con qué comprar las pastillas. No tengo esposo ni hijos, solo dos hermanas con más edad que yo”, dijo.

En su llamado al presidente Luis Abinader, la señora Mejía Trinidad agrega que “necesito que me pongan otra vez los 7 mil pesos porque no tengo con qué mantenerme. Los vecinos son quienes me dan de comer. Me estoy muriendo de hambre presidente”.

