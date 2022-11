(VIDEO) Señora denuncia resultó lesionada porque su hijo no quiso pagar peaje “al terror del barrio”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los gritos de impotencia de Máxima Guzmán Pinales, en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, llamaron la atención de los presentes, cuando la sacaron del salón de audiencia donde se le conoció la medida de coerción al joven Yeison Gabriel Taveras “Yoneisy”, presunto responsable de dejarla en silla de ruedas.

La coerción que el tribunal le impuso al imputado fue por otra querella de intento de homicidio en perjuicio de dos mujeres, en el sector Villa María de esta capital, donde supuestamente este lidera un punto de drogas denominado “Medellín” y él es nombrado como “Pablo Escobar”.

La señora explicó, que su lesión se debe a que su hijo tenía un negocio en la casa de vender FritoLays para sobrevivir en plena pandemia y el imputado quería que este le pagara 1000 pesos de peaje semanalmente.

“El tipo tiene un punto de drogas en Villa María y él se llenó de odio al ver que le estaba yendo bien con el pequeño negocio, pero él quiso ponerle régimen a mi hijo de darle mil pesos semanal, yo le dije que mi hijo no vendía drogas para pagarle peaje”, sostuvo la señora.

Dijo que tiene el barrio aterrado, asegurando que el nombrado Yoneisy lidera una banda, donde presuntamente asesinan todos los fines de semana una persona en el “punto de Drogas que queda cercano al Liceo Juan Pablo Duarte”.

Denunció que cualquier incidente o lesión que le pase a ella o algún pariente, él será el responsable.

“El día que fue a querer apropiarse del negocio y quería que le pusieran una cuota, me arrempujó y se me rompió la cadera, eso fue el 21 de enero de este año, yo lo denuncié aquí en la Fiscalía, pero la coerción que le conocieron hoy no fue por el caso mío, sino por otro caso de unos vecinos”, señaló la mujer, al tiempo que enseñaba el diagnóstico médico del Hospital Darío Contreras.

Informó, además, que su hijo, tuvo que mudarse del barrio para evitar problemas con el encartado, debido a que este actúa como si fuera una persona protegida.

Al sacarla de la audiencia los policías que merodean el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ésta repetía constante que el acusado la había “lisiado por un disparate, me dio un rempujón de abuso, me atrasó mi vida”.

El tribunal le impuso tres meses de coerción por otra querella al justiciable, quien deberá guardar la prisión en la cárcel La Victoria.

