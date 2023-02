(VIDEO) Senén vuelve a encabezar movilización, esta vez exigiendo detengan depredación de ríos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, volvió a encabezar una movilización, pero esta vez no en contra de las ARS, sino para exigirles a las autoridades, junto a organizaciones sociales y populares, que detengan la depredación de los ríos Yuna, Masipedro y otros afluentes.

Durante la movilización en Monseñor Nouel, Caba dijo que el CMD no puede callar «ante semejante atropello», porque no puede haber salud decente sin un medioambiente que llene las expectativas del país.

Señaló que esos ríos y afluentes, «los burgueses insasiables, con la complicidad de los gobiernos», los «ponen en manos de las granceras».

«El Colegio Médico no puede callar ante semejante atropello, por eso esta marcha no es solo por la salud, sino por la preservación del medioambiente, porque no hay ni puede hacer una salud decente si no hay un medioambiente que llene las expectativas de toda la nación», expresó.

«Por eso, marchamos aquí con los maestros, con la ADP, los profesores universitarios, los grupos estudiantiles, las amas de casa, los agricultores, con los residentes médicos de los diferentes hospitales», agregó.

Caba aprovechó para rechazar la alegada presión que se ejerció en el hospital Marchena, para que los médicos del mismo no pudieran ir a la manifestación.

«Valga esta intervención para rechazar categóricamente la presión que se ejerció en el hospital Marchena de aquí, para que los médicos no pudieran venir, que es parte de un director, de un subdirector de este Gobierno que es cómplice de estas aseguradoras que tienen a este pueblo medrando salud, medrando pensiones dignas, en una franca complicidad con gobiernos políticos y oligarquía», dijo.

Resaltó que la marcha continuará en San Juan.

