(VIDEO) Senadores opositores rechazan resultados de Gallup que favorece a Abinader con más del 50 %

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Senadores de los partidos de oposición, expresaron su desconfianza a la más reciente encuesta realiza por la firma Gallup que favorece al presidente de la República Luis Abinader, posicionándolo como el favorito del electorado con un 52.9 % .

Los senadores Dionis Sánchez del partido Fuerza del Pueblo y Valentín Medrano del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señalaron que las mayorías de las encuestas que favorecen a Luis Abinader, están siendo manejadas.

«Ninguna encuesta seria en este país le da más de 40 % al presidente Luis ni menos 35 % al presidente Leonel Fernández, el escarseo, la sastrería que tienen publicando encuestas hechas a medidas, demuestran que realmente hay una preocupación con la Fuerza del Pueblo», manifestó el representante de Pedernales Dionis Sánchez.

El senador aseguró que tanto el Gobierno como el partido Fuerza del Pueblo están «bailando pegao» y que eso lo conforman los ciudadanos.

De su lado, el senador peledeísta Valentín Medrano, dijo que como político no puede desmeritar el trabajo que realizan las firmas encuestadoras, pero indicó, «Yo sé que esas encuestas no se hacen en un carro de concho, no se hacen en el metro, en fin y sobre todo decirle que falta un año y algo todavía».

Mientras, el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Santiago Zorrilla, indicó que estos resultados arrojados por la firma encuestadora Gallup son creíbles, ya que solo reflejan la buena gestión que viene desarrollando el presidente Luis Abinader.

«El trabajo que está haciendo el presidente de la República, conjuntamente con todo el equipo que le acompaña pues merece tener esos puntos», expresó Zorrilla.

La encuesta Gallup, en colaboración con el Grupo RCC Media, señala que si las elecciones fueran hoy, más del 47 % del electorado votaría por Luis Abinader

