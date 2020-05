(VIDEO) Senadores dicen aprobarán prórroga: “la emergencia debe continuar”; diputados la rechazarán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Senadores manifestaron este miércoles que están dispuestos aprobarle al Poder Ejecutivo la prorroga solicitada de 25 días más al estado de Emergencia, sin embargo, cuando llegue a la Cámara de Diputados, sería rechazado, porque la oposición plantea no prórroga o solo 6 o 10 días de extensión.

El Senado convocó para este jueves a las once de la mañana para conocer de la petición del presidente Danilo Medina, pero previa sesión, los senadores oficialistas se reunirán a las 10:00 para trazar su estrategia de que dirán ante los micrófonos en el pleno.

El vocero del bloque de senadores del PLD, Rubén Darío Cruz, recordó que los senadores son coherentes con la aprobación de lo requerido por Danilo Medina, en virtud de como se ha extendido el COVID-19, por eso es reiterada la solicitud de los 25 días.

“Nosotros probablemente nos acojamos a la petición del Señor presidente”, sostuvo.

Al preguntársele al vocero peledeísta si la extensión de 25 días más, no altera el activismo de búsqueda de votos para el 5 de julio, Rubén Darío Cruz respondió que “resulta que el presidente ha puesto por encima todo lo que tiene que ver con el tema político y electoral, la salud del pueblo dominicano”.

Actualmente, dijo,“hay un rebrote de contagio en nuestro país, porque parecería que esto paso, y no es cierto, no ha pasado, el distanciamiento social hay que mantenerlo”.

“Solo hay que salir a los pueblos y algunos barrios de la Capital para ver a la gente celebrando como si fuera el Dia de la Independencia, una festividad; y todo esto pudiera reproducir un rebrote y traer consecuencias fatales para nuestro país”, indicó.

En tanto que Cristina Lizardo, senadora provincia Santo Domingo, está de acuerdo con los 25 días más, para frenar contagio del coronavirus, debido a que la familia es su principal preocupación, las cuales, aun se recuperan.

Agregó que en República Dominicana todos los partidos están edificados para frenar y prevenir la expansión de.

“En este momento, en medio del peligro latente, no es bueno que se usen los debates sobre cómo y cuándo levantar el estado de emergencia como arma para el enfrentamiento partidista, estamos en el deber de continuar a la recuperación de la gente, y no podemos apartarnos de la correcta decisión que hemos tomado para aliviar la disminución en sus ingresos, salud de la gente, solo para atender nuestros asuntos de campaña”, indicó.

“Me parece justo necesario, conveniente y aprovechar estos días para educar a la gente: que hay que usar mascarillas para evitar que más personas sean afectadas”, manifestó.

Mientras que el senador Adriano Sánchez Roa, al ser consultado informó a El Nuevo Diario que “hasta ahora estamos decidido a aprobar los 25 días, porque se está en un momento delicado en que el gobierno debe seguir apoyando a los más de 6 millones de personas que reciben la ayuda”.

Agregó que “sin esa ayuda, se rompería hasta el estado de Sitio. Estamos en el peligro de la confianza y el alto contagio. De todas maneras, mañana el bloque se reunirá a las 10:00 am para analizar nuestras estrategias en la sesión”.

Diputados siguen opuestos

Sin embargo, los diputados de la oposición no piensan igual, Radhámes González del Partido Revolucionario Moderno, adelantó que si la Fuerza del Pueblo mantiene la posición planteada por el doctor Leonel Fernández, la oposición representada en la Cámara de Diputados, acogerán esa decisión.

Opina que no se necesita un estado de emergencia para mantener los controles sanitarios, ya que lo requiere es el toque de queda.

“Aquí todo está transcurriendo en actividad, para que un estado de emergencia”, en ese sentido, considera que lo hay que garantizar es que de noche no sean abiertas las discotecas u otros centros de diversión, no es necesario otra prorroga”, reiteró González.

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sostuvo que “la prorroga no se hace falta, en virtud de que ya hay un proceso de normalización de las medidas restrictivas, destacando que el país se encuentra en un proceso de reapertura gradual de los diferentes sectores de la economía”.

El vicevocero del Partido Reformista, Pedro Botello, se preguntó ¿para qué quiere el presidente de la República una prórroga del estado de emergencia, si se le dio la oportunidad de llevar a cabo una política sanitaria y no han hecho nada? Seguir haciéndole el juego al gobierno, es un error, una torpeza en medio de un proceso político”.

Por lo tanto, lo que procede es, según Botello, que el Ministro de Salud proceda declaro el estado de emergencia sanitario, y no, el solicitado por el Poder Ejecutivo.

Fidel Santana, vocero Frente Amplio señaló que “yo no he votado, porque el gobierno no ha cumplido lo que manda la Constitución, y las medidas de emergencia la ha politizado; no está aplicando las medidas, los niveles de pruebas han sido pírricas, la pandemia esta subvaluada, mantengo mi postura”.

Anuncios

Relacionado