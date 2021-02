(VIDEO) Senadora Lía de Díaz: Para que RD salga adelante al igual que el mundo, tenemos que vacunarnos todos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República y senadora de la provincia de Azua, Lía de Díaz, manifestó este miércoles que es una cuestión de falta orientación y educación que muchas personas se muestren renuentes a recibir las dosis de la vacuna contra el Covid, razón por la cual sugiere a la población a que se vacune contra el virus porque así la República Dominicana podrá salir adelante de los efectos de la pandemia al igual que el resto del mundo.

“La única forma de nosotros prevenir las enfermedades es a través de la vacuna, hoy tenemos menos difteria, polio, erradicamos la viruela, tenemos vacuna para varicela, la hepatitis, entonces, todas esas enfermedades que no tenemos hoy en día y que mínimamente aparecen, es porque vacunamos a nuestros niños desde los 2 meses”, dijo Díaz.

“Para que nuestro país salga adelante igual que el mundo entero, entonces debemos vacunarnos”, aseveró.

La congresista emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota, y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario Am, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que la única forma eficiente de contrarrestar la pandemia y volver a la normalidad es vacunándose, razón por la cual exhortó a la población a que lo hagan por ellos mismos y por el país.

Clases

La senadora de Azua dijo que el tema del año escolar es una situación delicada, ya que todo dependerá de la carga viral existente en el país, y que dependerá con las zonas del país que puedan o no interactuar con clases semi presenciales.

“Lo que se busca es que se vaya adecuando de manera gradual la entrada de los estudiantes, en otros países los niños acuden a las escuelas, pero con ciertas medidas preventivas, donde además solo se permiten de 15 a 20 niños por aula”, refirió.

Igualmente, dijo que la situación debe ser revisada debido a que en muchas partes del país existen aulas sobre pobladas de estudiantes, y que se deben guardar siempre las medidas de prevención para evitar el contagio.

Cobro a pacientes en emergencias

En lo referente al proyecto de ley que busca eliminar el cobro de dinero a pacientes en las áreas de emergencias de centros médicos, cuyo autor es el senador José del Castillo, de Barahona, Díaz sostuvo que la Ley de Salud 42-01, en su artículo 28 establece que a nadie se le debe negar la salud.

“Sin importar su orientación religiosa, su etnia social o condición económica, desde que se llega a un centro médico se debe tener claro que la salud y vida del ser humano está por encima de todo, lo cual está contemplado dentro de la ley”, aseveró.

Asimismo, planteó que los centros médicos que realizan dicha práctica deben ser identificados para que se les aplique la ley.

Tres causales del aborto

La senadora también abordó el tema de las tres causales del aborto, indicando que siempre ha mantenido firme su posición de ser provida y no apoyará dicho tema por ser una madre, esposa y sobre todo mujer.

“Desde que entramos al Congreso de la República manifestamos que somos provida, independientemente de que las tres causales vayan al Congreso, nosotros tenemos una convicción de religión, mujer, madre, esposa y profesional, razón por la cual no apoyamos las tres causales”, sostuvo.

Asimismo, dijo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, subrayando que el decidir sobre su cuerpo para no tener un hijo es algo que lo considera poco constitucional, ya que se está decidiendo sobre la vida de un ser que la mujer tiene dentro de sí misma.

“Porque usted tenga un niño con una malformación genética o tenga otro diagnóstico, usted va a decidir sobre su vida, no, es un ser humano, y se le puede dar la oportunidad, hay cientos de niños discapacitados que llegan a ser profesionales y productivos”, indicó.

En ese tenor, dijo que deben sopesarse las causales del aborto, si es una ley aparte, y además crear un consejo para estudiar cada caso en particular, ya que no se pueden generalizar todos los casos.

Prioridades para Azua

Al abordar el tema de las necesidades y prioridades de la provincia de Azua, Díaz dijo que una vez posicionada como senadora sometió las resoluciones ante el Congreso para que se pueda llevar una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo cual fue aprobado a unanimidad.

“Se están haciendo ya los estudios de lugar sobre los terrenos, nuestro presidente Luis Abinader se comprometió en su última visita de que eso iba a ser una realidad. Ha habido problemas con el presupuesto por el tema de la pandemia, pero se está sobre la base de estudios de los terrenos para iniciar la obra en nuestra provincia”, indicó.

En ese orden, agregó que otra gran necesidad es la construcción de un hospital materno infantil, la cual tildó de “una necesidad urgente no solo para nuestra provincia, sino para el Sur del país”.

“El centro del Sur es Azua, entonces en Azua se construirá este hospital para dar respuestas a nuestras mujeres embarazadas que tengan emergencias obstétricas y a nuestros niños y recién nacidos, donde no hay un intensivo pediátrico en todo el Sur”, sostuvo.

La legisladora dijo que el hospital suplirá las necesidades de salud de las mujeres y niños, además de funcionar como un centro traumatológico en toda esa región Sur del país.

Itla en Azua

La congresista refirió que luego de reunirse con el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Omar Méndez, se realizó una evaluación en los politécnicos locales para poder instalar una sede de dicho centro de estudios tecnológicos en la provincia de Azua.

“A raíz del anuncio de que en diez ciudades se haría una extensión del Itla, llegamos a un acuerdo institucional con nuestro alcalde de Azua, el doctor Rudy González, para que hoy el Itla esté funcionando en Azua de manera virtual, ahora mismo tenemos de 300 a 400 estudiantes donde todos están becados”, aseveró.

En ese orden, dijo que una parte de los estudiantes que han sido becados están siendo costeados a través de la oficina senatorial, mientras que la otra corre por la Alcaldía de Azua, y otra por el Consejo de la Hidroeléctrica de Los Toros.

Empleos de compañeros

La también miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que con la llegada de la nueva gestión cerca de ciento cincuenta personas están llegando diario a su residencia solicitando empleos, al tiempo de indicar que se les está dando la cara para atender a las necesidades de su población.

“Para eso fue que un pueblo nos eligió como su representante, van a ir fluyendo los empleos, pero también hay que buscar formas de cómo ser productivos sin tener que depender del Estado”, expresó la senadora.

Dijo que una buena medida para resolver dicho problema, es el tener más hospitales en la provincia, mejor beneficio de la agricultura, entonces se tendrá una población que sea menos dependiente de los beneficios del Gobierno.

“Van fluyendo, ha habido necesidades que se han ido cumpliendo, encontramos un país en pandemia y en una crisis económica muy delicada con un país muy endeudado y esto ha sido la base de que hoy no tengamos esa respuesta enorme de demandas de trabajos de nuestros compañeros, pero tenemos que trabajar sobre eso”, puntualizó.

30% AFP

Sobre el tema del retiro del 30% de los fondos de los trabajadores que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), proyecto que promueve Pedro Botello, diputado de La Romana, Díaz refirió que dicho tema debe ser estudiado y evaluado bajo el marco del diálogo para poder resolver las demandas de la población.

“Iniciamos una comisión bicameral de los diputados y senadores para conocer este reclamo, estamos de acuerdo de que esta demanda de la población se estudie y se aboque a un consenso con los reclamantes y buscar la forma de que nuestros ahorrantes y trabajadores tengan satisfechas su demanda”, detalló.

“Siempre debe ser bajo el marco del diálogo, no del desorden, porque no es lo mismo usted ir a agredir un Congreso o a un congresista de la República, tenemos que tener cuidado, creo que no merecemos que para tener una lucha haya que agredirnos”, acotó.

Dijo que para poder buscar una solución a dicho tema, es necesario ver la situación del país y que actores como los congresistas, la seguridad social, las AFP, el Estado y los órganos reguladores, para poder sentarse en la mesa del diálogo y poder dar una respuesta sobre el tema.